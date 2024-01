Saale-Holzland-Kreis Noch gibt es kein fließendes Wasser, doch nun sollen 700.000 Euro investiert werden, damit Ottendorf im Saale-Holzland-Kreis ein neues Feuerwehrhaus bekommt.

Spartanisch sind die Zustände im etwa 50 Quadratmeter großen Feuerwehrbau der Gemeinde Ottendorf: Es gibt kein Wasser, keine Toiletten, kein Waschbecken. Für die Ausbildung der aktiven Kameraden ist kein Platz, für den Nachwuchs ebenso wenig. Das Gebäude dient bisher einzig und allein als Garage für das Löschgruppenfahrzeuge 10.

Ein völlig anderes Bild wird sich im Jahr 2025 zeigen: Die Garage wird dann vollständig saniert und um einen zirka 70 Quadratmeter großen Neubau erweitert sein. „Alles nach Stand der Technik. Das ist schon lange überfällig“, sagt Ottendorfs Bürgermeister Stefan Hücker (parteilos).

Ottendorf im Saale-Holzland: Bauarbeiten am Feuerwehrhaus sollen weitergehen

Über einen Zeitraum von drei Jahren, von 2023 bis 2025, wird das Projekt realisiert. Die Kosten liegen bisher bei etwa 700.000 Euro. „Wir haben über die Dorferneuerung des Landes Thüringen 550.000 Euro Fördermittel bewilligt bekommen, 15 Prozent muss die Gemeinde als Eigenanteil stemmen“, sagt der Bürgermeister. Wie die Restsumme finanziert wird, sei derzeit noch nicht sicher. Stefan Hücker hofft auf eine mögliche Nachförderung.

Ende September 2023 war Baustart: Für den Neubau, der 70 Quadratmeter groß werden soll und direkt an die bestehende Garage angebaut wird, erfolgten bereits die Tiefbauarbeiten und der Guss der Bodenplatte. Sobald es das Wetter zulässt, soll in diesem Jahr mit den Rohbauarbeiten und den Dachstühlen begonnen werden. „2025 wird schließlich ein durchgängiges Gebäude mit einem Dach existieren, das nur einen kleinen Höhenunterschied zwischen Garage und Neubau haben wird.“

Ausbildung künftig im Feuerwehrgebäude, nicht mehr in der Schule

Im Anbau untergebracht werden sollen die Umkleiden für die Kameraden, die Sanitärräume und der Schulungsbereich für etwa 25 Feuerwehrmänner und -frauen. Von der alten Fahrzeuggarage wird nichts außer den Grundmauern stehen bleiben. „Alles andere wird komplett neu hergerichtet. Um mehr Platz zu schaffen, wird außerdem die Decke erhöht“, informiert Hücker. Er geht davon aus, dass in diesem Jahr zirka 360.000 Euro investiert werden.

Mehr zum Thema

Die Vorfreude auf das neue Feuerwehrhaus ist groß: Die Kinder der Jugendfeuerwehr können künftig in den neuen Räumlichkeiten ausgebildet werden und müssen dafür nicht, wie bisher, im Schulgebäude bleiben. Neben den Feuerwehrleuten wird auch der Feuerwehrverein die neuen Räumlichkeiten nutzen, zuletzt kamen die Mitglieder im Jugendklub zusammen.

Feuerwehrfrau in Ottendorf wird im Februar aufgenommen

Die Ottendorfer Feuerwehr hat derzeit 16 aktive Kameraden. Zur Jahreshauptversammlung am 23. Februar kommt eine Kameradin hinzu. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Lippersdorf erfolgt die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr, zu der 25 Jungen und Mädchen aus den Tälerdörfern gehören. Der Ottendorfer Feuerwehrverein zählt 38 Mitglieder.

Die Mitglieder des Vereins sind es auch, die in diesem Jahr wieder traditionelle Veranstaltungen allein oder gemeinsam mit weiteren Helfern organisieren. Dazu gehören das „Hexenfeuer“ am 30. April, das „Tuning-Treffen“ am 15. Juni, die Herbstwanderung am 3. Oktober und der Tälerweihnachtsmarkt am ersten Dezember-Wochenende in der Ottendorfer Schule.