Aus Reichenbach wurde Kauern

In Reichenbach wird am 25. April gewählt.

Reichenbach. Fehlerhafte Wahlbenachrichtigungen für die Wähler in Reichenbach

Die Einwohner von Reichenbach sollen am Sonntags´ 25. April, ihren Bürgermeister wählen. Doch Wahlbenachrichtigungskarten, die ihnen per Post ins Haus gegangen sind, enthalten den falschen Ortsnamen. „Sie wurden fehlerhaft gedruckt“, teilt Constance Möbius, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf (VG), mit. Statt mit „Bürgermeisterwahl in Reichenbach“ wurden die Wahlbenachrichtigungen versehentlich mit dem Ortsnamen Kauern bedruckt.

Im Laufe der nächsten Woche sollen alle Wahlberechtigten eine neue Benachrichtigung erhalten, teilt die VG-Vorsitzende mit. Diese enthält am oberen Rand den Vermerk „Korrektur“. Die Reichenbacher werden gebeten, am Wahltag oder zur Beantragung der Briefwahlunterlagen die korrigierte Version der Karten zu verwenden.