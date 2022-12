Ausstellungsort ist die Bad Klosterlausnitz Kirche in Bad Klosterlausnitz

Auseinandersetzung in Bad Klosterlausnitz mit der eigenen Endlichkeit

Bad Klosterlausnitz. Wanderausstellung „Was bleibt“ in evangelischer Kirche Bad Klosterlausnitz geplant

Vom 23. April bis 7. Mai 2023 wird die Wanderausstellung „Was bleibt“ in der Evangelischen Kirche in Bad Klosterlausnitz gezeigt. Getragen wird die Ausstellung von der Diakonie Mitteldeutschland gemeinsam mit den Evangelischen Kirchengemeinden Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf und dem Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst vom Diakoniezentrum Bethesda in Eisenberg.

Im Rahmen der Wanderausstellung zeige man unter anderem Lesungen und Vorträge, erläutert Matthias Haupt, der Koordinator vom Ambulanten Hospizdienst Eisenberg.

„Die Ausstellung „Was bleibt“ und ihre Begleitveranstaltungen bieten Gelegenheiten, über Fragen zu Sterben und Zuversicht, Versöhnen und Vererben und über das, was bleibt und bleiben soll, ins Nachdenken und ins Gespräch zu kommen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Auch wolle man dazu ermutigen, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.

Leitmotiv der Ausstellung wird die „Schatzkiste des Lebens“ sein. So stellen Menschen ihre „Lebensschätze“ auf mehreren Schauseiten vor. Besucherinnen und Besucher seien ebenfalls dazu eingeladen, ihre symbolische „Schatzkiste“ des Lebens zu füllen.

Ausstellung und Begleitvorträge geben zudem Informationen zur Thematik „Weitergeben, Schenken, Stiften und Vererben“, heißt es von den Veranstaltern.

Geöffnet Montag bis Freitag 10-16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 13-16 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen gibt es online unter www.evangelische-kirchgemeinde-altenburg.de oder www.oek-akademie-gera.de.