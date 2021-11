Ausflug mit Pferdekutsche und Familie durch Eisenberg

Am 1. Adventssonntag brach Familie Bender zu einem stimmungsvollen Ausflug mit der Pferdekutsche durch Eisenberg auf.

Eisenberg. Im Galopp durch den 1. Advent: Eisenberger Familie auf Ausfahrt mit 2 PS

Ob es denn einen Anlass für den festlich dekorierten Ausflug mit der Pferdekutsche gebe, wollte der Reporter wissen. „Nein, nur ein Ausflug mit der Familie am ersten Advent“, schallte es im Vorbeifahren von Familie Bender zurück, die mit den Kindern unterwegs war. Der Anblick des geschmückten Gefährts und der schmucken Rösser zauberte vielen Passanten ein Lächeln auf die Lippen. Es wurde viel gewunken und manche zückten rasch ihr Smartphone, um ein Foto des bunten Treibens zu ergattern. Die Aufnahme zeigt das Advents-Gespann in der Biberacher Straße in Eisenberg.