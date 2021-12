Aushängeschild für Eisenberg

Angelika Munteanu über die Zukunftssicherung für den Tiergarten.

Im Eisenberger Tiergarten geht das Leben trotz Corona weiter. Trotz langer Schließzeit und zurückhaltender Besucher – das Team um Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter hat seinen Job täglich zu machen: Tiere zu füttern, Ställe auszumisten, Reparaturen zu erledigen. Auch Neues wurde im zweiten Corona-Jahr geschaffen an Bauten für die Bewohner und für die Gäste.

Zudem ist dieses Jahr für die Tiergartenbewohner ein besonders fruchtbares gewesen. Viel Nachwuchs habe sich eingestellt, registriert der Tiergartenleiter. Ob es an der phasenweise Ruhe lag, vermag er nur zu ahnen. Für die Wissenschaft und den Naturschutz jedoch war das gut: Junge Steinkäuze aus dem Eisenberger Tiergarten wurden für das Wiederansiedlungsprogramm Nördliches Harzvorland in Thale zur Verfügung gestellt. Europäische Nerze, die im Gehege in Eisenberg zur Welt gekommen sind, wurden in einem Erhaltungszuchtprogramm im Saarland ausgewildert.

Jetzt soll endlich auch der Betrieb des Tiergartens vertraglich auf sichere Füße gestellt werden. Fünf Jahre hat es gedauert, bis ein neuer Vertrag der Stadt Eisenberg mit dem Betreiberverein Ländliche Kerne unterschriftenreif gediehen ist. Der Stadtrat habe ihm, so Bürgermeister Michael Kieslich, das Ja zur Unterschrift jetzt erteilt.