Eisenberg. Zur nächsten Kreistagssitzung in Eisenberg geht es unter anderem um den geplanten Kiesabbau in Crossen-Ahlendorf und die Stromtrasse SuedOstLink.

Auskunft zum Kiesabbau bei Crossen gefordert

Wie lautet die Stellungnahme des Landratsamtes zum geplanten Kiesabbau in Crossen-Ahlendorf? Und wie ist das Vorranggebiet für Rohstoffe in den Regionalplan Ostthüringen gekommen? Diese Fragen möchte die SPD-Kreistagsfraktion zur Kreistagssitzung am Mittwoch öffentlich beantwortet haben und hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Eine öffentliche Information über die Position der Kreisverwaltung zum Kiesabbau lehnt der Landrat bislang ab. Im Kreisausschuss, der die nächste Sitzung des Kreistages vorbereitet hat, erklärte Andreas Heller (CDU), dass das Verfahren zum geplanten Kiesabbau nicht in der Befassungskompetenz des Kreistages liege. Deshalb können darüber keine Auskunft gegeben werden. Jedenfalls nicht öffentlich.

Heller bot der SPD-Fraktion jedoch an, außerhalb des Kreistages über den Stand zum Kiesabbau zu informieren. Ein solches Angebot habe er auch der Fraktion BI Holzland gemacht. Diese will – gleichfalls per Antrag zur Kreistagssitzung – Auskunft über den geplanten Bau der Stromtrasse SuedOstLink aus der Kreisverwaltung.

„Wir halten an unserem Antrag auf öffentliche Information im Kreistag fest“, sagt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. Hans-Peter Perschke hofft, dass der Antrag seiner Fraktion eine Mehrheit im Kreistags finden wird.

Sitzung des Kreistages am Mittwoch ab 17 Uhr im Kaisersaal im Schloss in Eisenberg. Im Schloss sind ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren vorhanden. Wer erkältet ist oder sich krank fühlt, sollte zum eigenen Schutz und dem der anderen Besucher nicht am Kreistag teilnehmen. Für Gäste des öffentlichen Teils der Kreistagssitzung wird vorsorglich eine Liste ausgelegt, in die sich bitte jeder Besucher eintragen soll.