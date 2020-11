Ausreichend Knalleffekte

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit der Knallerei zum Jahreswechsel geht, liebe Leser, aber je älter ich werde, desto weniger begeistere ich mich dafür. Eigentlich würde ich es begrüßen, wenn wir alle schlicht von selbst auf die Böllerei verzichten würden. Denn mit Verboten ist das ja so eine Sache. Viele Leute haben heute eine derart kurze Lunte, dass große und kleine Einschränkungen gewohnten Verhaltens stets gleich zur emotionalen Explosion führen, sodass sofort Rechtsstaat, Freiheitsrechte und Demokratie in Gefahr gewähnt werden, wenn irgendwer in Brüssel, Berlin oder Erfurt laut darüber nachdenkt, wie Treibhausgasemissionen, Fleischkonsum oder Ressourcenverschwendung zu reduzieren wären.

Meine sich verstärkende Abneigung gegenüber der privaten Böllerei speist sich dabei weniger aus Umweltschutzgründen oder Sicherheitsaspekten, sondern vielmehr aus der unrealistischen Hoffnung auf ruhigere Zeiten. Der Alltag ist doch wirklich laut genug. Verkehr, Baustellen, Knirpse mit lauter Musik an der Bushaltestelle und das ständige Klingeln irgendeines Mobiltelefons. Hinzu kommt noch der globalisierte Medienzirkus und die stets Aufmerksamkeit einfordernden sozialen Netzwerke. Bei all den „Knalleffekten“ unserer Zeit, wüsste ich ein stilles Silvester durchaus zu genießen.