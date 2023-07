Ausstellung mit Habicht-Cartoons im Landratsamt Eisenberg eröffnet

Eisenberg. Ausstellung bis zum 11. Oktober mit Zeichnungen von Christian Habicht aus Eisenberg.

Noch bis zum 11. Oktober sind zahlreiche Werke des Eisenberger Cartoonisten Christian Habicht im Landratsamt im Schloss in Eisenberg zu sehen. Bei den Bildern handele es sich um einen bunten Mix, so Thomas Dummin, der Vorsitzende des Kunstvereins Eisenberg und Initiator der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt entstand. Von Szenen aus dem Alltag zum Schmunzeln, über Klischees und Beziehungen: Die Ausstellung stellt einen Querschnitt des künstlerischen Schaffens des bekannten Cartoonisten dar. Besichtigungen sind mit einem Termin über das Landratsamt möglich. Im Rahmen der Eröffnung stimmten Christian Habicht (links im Bild) und Freund Olaf Winkler die Gäste zunächst musikalisch auf den Abend ein.