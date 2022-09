Auto hebt im Saale-Holzland-Kreis ab und prallt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Hartmannsdorf. Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis ist ein Auto abgehoben und gegen einen Baum geprallt. Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Ortsausgang von Hartmannsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist am späten Samstagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 37-jährige Silbitzer mit seinem Auto in Richtung Bad Köstritz unterwegs, als er gegen 23 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

Er durchfuhr einen Wasserlauf und hob anschließend ab. Das Auto flog gegen einen Baum. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein erster Alkoholvortest ergab bei ihm einen Wert von 1,8 Promille.

