Auto in Großlöbichau scheinbar grundlos demoliert

Ein 33-jähriger amtsbekannter Mann beschädigte laut Polizei am Freitagabend mit einem etwa 10 kg schweren Sandstein scheinbar grundlos einen parkenden Ford Focus in der Dorfstraße in Großlöbichau.

Der Randalierer konnte im Nahbereich durch Polizeibeamte angetroffen werden und zur Ruhe gebracht werden. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden am Auto wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

