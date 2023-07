Auto wird auf A9 bei Eisenberg zwischen zwei Lkw eingequetscht - drei Menschen verletzt und langer Stau

Eisenberg. Bei einem Unfall auf der A9 ist am Freitag ein Mann schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Rückstau an einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg auf der A9 in Richtung München musste am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer bremsen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, bremste auch der dahinterfahrende 64-Jährige Opelfahrer. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer, der hinter dem Pkw fuhr, reagierte zu spät und schob den Opel mit geringer Geschwindigkeit unter den Sattelauflieger.

Bei dem Unfall wurden die beiden Mitfahrer im Opel leicht verletzt, der 64-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein Lkw-Fahrer fuhr auf den Opel auf. Foto: Polizei

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 45.000 Euro.

Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen mussten der linke sowie der mittlere Fahrstreifen für ungefähr zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Aufgrund des Unfalls sowie dem Ferienreise- und Berufsverkehr kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Umleitungsstrecken sowie einem Rückstau von zehn Kilometern auf der A9.

Gegen den 60-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

