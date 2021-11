B7 durch Bürgel wieder freigegeben

Bürgel. Autos dürfen früher als geplant durch die Stadt rollen

Eine Woche früher als geplant konnte die Bundesstraße 7 in Bürgel am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilte Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) mit. Die Ortsdurchfahrt auf der Eisenberger Straße vom Abschnitt Marktplatz bis zum Abzweig Südstraße hat eine neue Straßendecke erhalten, nachdem zuvor der Trinkwasserzweckverband Eisenberg die Trinkwasserhauptleitung und Hausanschlüsse erneuern ließ.

In dieser Woche wurden noch Fugen vergossen und Markierungen gesetzt. In der Töpfergasse und Poststraße bleibt das Parkverbot in der kommenden Woche bestehen. Dort soll der Pflasterbelag repariert werden. „Wir danken dem Zweckverband Eisenberg und Straßenbauamt Ostthüringen sowie den beteiligten Firmen, Heinrich Wassermann, Karlen & Kraske Bauunternehmen und Verkehrsleittechnik Jahn für die geleistete Arbeit. Wir sind froh, dass es beim Bauablauf zu keinen Verzögerungen gekommen ist, sodass die Einschränkungen für die Anwohner und den umgeleiteten Verkehr aufgehoben werden können“, erklärte Johann Waschnewski.

Die Ortsdurchfahrt Bürgel war durch die Baumaßnahmen seit Ende August gesperrt. Die Umleitung erfolgte in den vergangenen Monaten durch die umliegenden Kopfsteinpflasterstraßen.