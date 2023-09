Sören Trebeß und Mandy Schneeweiß am Backofen mit frischem Kuchen zum Backofenfest des Förderkreises Heimatmuseum Zinsspeicher in Thalbürgel.

Backofenfest am Zinsspeicher Thalbürgel

Thalbürgel. Warum der Verein in Thalbürgel einen neuen Backofen braucht

Aus dem Backofen am Heimatmuseum Zinsspeicher in Thalbürgel duftet es köstlich nach Kuchen. Pflaume-, Apfel-, Streuselkuchen und Co. stehen für die Gäste zum Verzehr bereit. „Es ist ein richtiges Traditionsfest“, sagt Vereinsvorsitzender Sören Trebeß. Gefeiert wird das Backofenfest, ausgerichtet vom Förderverein Museum Zinsspeicher Thalbürgel. Mit der Vereinsgründung im Jahr 1999 sei auch der Backofen gebaut worden, und seither feiere man das Backofenfest, weiß Sören Trebeß.

Mittlerweile sei der Backofen in die Jahre gekommen, weshalb man im nächsten Jahr einen neuen bauen wolle.

Das Bild zeigt Sören Trebeß und Mandy Schneeweiß vom Förderverein am Samstagnachmittag am Backofen.