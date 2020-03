Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad, Bibliothek, Tiergarten, Schlosskirche und Museum zu

Am Freitag hatte das öffentliche Leben in Eisenberg noch seinen gewohnten Gang. Am Samstagnachmittag hat der Krisenstab in der Stadtverwaltung der Kreisstadt des Saale-Holzlandes wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie getagt. Das Ergebnis: Ab sofort wird der Betrieb des Hallenbades eingestellt. Die sofortige Schließung hat Bürgermeister Michael Kieslich auch für die Stadtbibliothek, die Stadt-Information und das Museum, den Tiergarten und die Schlosskirche verfügt.

Ab Montag, 16. März, wird auch das Rathaus für Besucher vorsorglich verschlossen bleiben. „Bitte nutzen Sie zur Kommunikation mit der Verwaltung die Möglichkeit eines Telefonats, des Anschreibens per Post oder senden Sie uns eine E-Mail, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können“, teilt der Bürgermeister mit. Wer bereits einen Termin mit einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung vereinbart hat, möchte vorab mit diesem telefonisch Rücksprache halten.

„Diese getroffenen Maßnahmen gelten dem Schutz aller unserer Besucher und der Mitarbeiter der Stadtverwaltung“, sagt Kieslich, Er weist die Bürger auch darauf hin, die aktuellen Regelungen auf Landes- und Landkreisebene zu Veranstaltungen in den nächsten Tagen zu beachten.

Aktuell (14. März) gilt in Thüringen das Verbot von Veranstaltungen mit 50 und mehr Teilnehmern.

Bei weiterführenden Fragen zur allgemeinen Situation rund um die Verbreitung des Coronavirus (Covid- 19) können sich die Bürger an das Bürgertelefon des Saale-Holzland-Kreises unter der Behördennummer 115 wenden.