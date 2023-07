Bad Klosterlausnitz feiert das 30. Weinfest

Bad Klosterlausnitz. Gemeinsam mit dem Partner-Landkreis Bad Dürkheim geht die Feier in Bad Klosterlausnitz über das ganze Wochenende. Was die Gäste erwartet

Eine langjährige Tradition der Landkreis-Partnerschaft des Saale-Holzland-Kreises mit dem Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz lebt wieder auf. Deidesheim im Kreis Bad Dürkheim ist die langjährige Partnergemeinde von Bad Klosterlausnitz. Im Kurpark von Bad Klosterlausnitz findet vom 21. bis zum 23. Juli zum 30. Mal das „Pfälzer Weinfest“ statt. Das Landratsamt und die Kurgemeinde laden gemeinsam dazu ein.

Am Festwochenende soll eine Delegation aus dem Partnerlandkreis Bad Dürkheim ins Holzland kommen. Insgesamt haben sich 33 Gäste angesagt. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld vom Landkreis Bad Dürkheim hat am Freitag das Weinfest gemeinsam mit Landrat Andreas Heller aus dem Saale-Holzland-Kreis und Bürgermeisterin Gabriele Klotz eröffnet.

Weinprinzessin kommt vorbei

Neben mehreren Weinprodukten aus der Pfalz will auch die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim, Katharina Jaillet, vorbei kommen. Zum 30. Pfälzer Weinfest seien alle Einwohner aus dem Landkreis und Gäste aus der Region bei freiem Eintritt willkommen. Das Festprogramm startete bereits am Freitag. Am Samstag beginnt bereits ab 11 Uhr der Weinausschank. Um 14.30 Uhr spielt dann das Saxophonensemble „Geschwister Taktlos“ und ab 20 Uhr beginnt der Tanz mit „Golden Mary & Band“. Am Sonntag beginnt der Weinausschank ebenfalls um 11 Uhr. Ab 15 Uhr tritt das Thüringer Duo „Sylvia & Laurent“ auf.