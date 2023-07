Bad Klosterlausnitzer Rathaus stellt Gemälde aus Kreta aus

Bad Klosterlausnitz. Eva-Maria Hoffmann ist Künstlein und Autodidakt. Sie hat bereits viele Ausstellung hinter sich.

Mit vielen großen Taschen kommt Eva-Maria Hoffmann die Treppen hinauf. Die Azubis des Rathauses helfen ihr beim Tragen. In den Taschen befinden sich zig Gemälde und Zeichnungen. Alle von ihr selbst angefertigt. Eva-Maria Hoffmann hat eigentlich Finanzwirtschaft studiert, nutzt aber jede freie Minute um sich als Künstlerin zu betätigen.

Prägende Eindrücke aus Greta

„Alles fing Anfang der 90er Jahre an. Die Wende war gerade vollzogen, ich saß ohne Arbeit daheim. Ohne etwas zu tun zu haben war mir sehr langweilig. Da begann ich zu malen. Mein erstes Bild war direkt ein Portrait in Öl“ sagt Eva-Maria Hoffmann und lacht. Mittlerweile sind ihre Materialien vielfältiger geworden. Sie hat einige Bleistiftzeichnungen dabei. Zu sehen sind alltägliche Situationen, aber auch Portraits von einzelnen Personen sowie Landschaftsmotive aus Kreta, wo sie einige Jahre lebte und arbeitete. Sie hatte sogar die Möglichkeit ihre Kunst auf Kreta auszustellen.

„Ich habe heute 40 Bilder mitgebracht. Jetzt sehe ich, dass nur Platz für die Hälfte da ist. Dann muss ich jetzt welche aussuchen“, sagt Eva-Maria Hoffmann, während sie nach und nach die Bilder auspackt. Mitgebracht hat sie Gemälde, die auf Kreta entstanden sind, aber auch andere Bilder. Sie möchte einen Querschnitt durch ihre Arbeiten zeigen. Die Ausstellung im Bad Klosterlausnitzer Rathaus ist ihre 9. oder 10. Ausstellung, sagt sie.

Kunst als Gegenpol zur Arbeit

Neben der Malerei interessiert sich Eva-Maria Hoffmann auch für Bastel- und Handarbeiten. Früher habe sie viel gestrickt, genäht und gehäkelt. Nun macht ihr Arthrose in den Fingern zu schaffen. Das Malen funktioniere aber noch. Kunst sei für sie auch ein Mittel zur Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Die Ergebnisse verschenkt sie gerne an Freunde und Familie. nimmt aber auch Auftragsarbeiten an und malt nach Wunsch. Ihre Bilder hängen noch bis zum 27. September in Rathaus in Bad Klosterlausnitz.