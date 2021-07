Bad Köstritz: Zwei Termine für Neustart stehen fest

Blick auf das Heinrich-Schütz-Haus und das Palais in Bad Köstritz, wo die Musikalische Museumsrunde stattfindet.

Bad Köstritz. Die Musikalische Museumsrunde in Bad Köstritz meldet sich aus dem Lockdown zurück.

Ein Mal pro Monat an einem Dienstag um 14 Uhr treffen sich im Bad Köstritzer Heinrich-Schütz-Haus oder im Festsaal des Palais Kulturinteressierte, um einem Vortrag zu lauschen. Die gegenseitige Begrüßung ist herzlich, denn viele kommen schon seit Jahren zu dieser Veranstaltungsreihe und haben den Termin fest im Kalender stehen – das Thema oder die Referenten sind dabei zweitrangig. Nein, das sei kein Affront gegenüber den Rednern und auch kein Desinteresse an einem anstehenden Thema, sondern eine Referenz und ein Kompliment für die Veranstaltungsreihe, heißt es in einer Mitteilung des Heinrich-Schütz-Hauses.

Etwa 60 bis 75 Minuten hörten die Gäste einem kulturhistorischen Vortrag zu und danach geht es in normalen Zeiten zum Kaffeetrinken. Dabei gäbe es kaum ein Thema, das nicht schon beackert wurde in den nunmehr 19. Jahrgängen – jeden Monat ein anderer Referent und ein anderes Thema.

Ein Thema stehe indes fast jedes Jahr auf dem Programm: Die Musikalischen Geburtstagskinder des jeweiligen Jahres – aber das sind in jedem Jahr andere. Themenjahre würden hier bedacht – egal ob Luther-Dekade, Industrialisierung, Jubiläen, „Heimatgeschichte“, die Sonderausstellungen des Hauses, große Persönlichkeiten und natürlich die Jahreszeiten, insbesondere Weihnachten.

Themen gehen nicht aus

Viele besondere Momente habe es in den vergangenen 19 Jahren gegeben: eine ehemalige Landesbischöfin war zu Gast, Superintendenten, Professoren aus Nah und Fern, Musiker und Künstler. Immerhin seien es nunmehr 228 Dienstage, die die Kulturinteressierten miteinander verbrachten. Und es sei kein Ende in Sicht.

Auch für Direktorin Friederike Böcher seien es wunderbare Nachmittage. Entweder könne sie sich zurücklehnen und Vorträge genießen oder einige Male im Jahr ein Thema, das ihr am Herzen liegt, vorstellen: Zu „Karl May und die Musik“ kam sie als Squaw, zu Karneval als Harlekin, aber auch in „normaler Montur“ standen Komponisten, Tilman Riemenschneider, französische und andere Landstriche auf dem Programm.

Interessierte seien nur beim ersten Mal ein neuer Gast, beim zweiten Mal gehörten sie bereits zur Museumsfamilie und seien ein Gewinn für das Haus. Die Organisatoren möchten die Begegnungen – ob Museumsfamilie oder Neuzugang – laut eigener Aussage nicht missen. Das halbe Jahr des Lockdown sei eine „schreckliche Zeit“ gewesen.

Doch nun würden die Musikalischen Museumsrunden wieder starten und zwar mit folgenden beiden Terminen:

Dienstag, 6. Juli, 14 Uhr, Festsaal Palais Bad Köstritz: „Karl der Große“. Referentin ist Ilse Baltzer aus Berlin

Dienstag, 17. August, 14 Uhr Festsaal Palais Bad Köstritz: „Richard Engländer & Heinrich Schütz“. Referent ist Hans Günter Ottenberg aus Dresden

Die anschließende Kaffeetafel müsse derzeit noch entfallen.