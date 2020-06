Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Badesaison in Hermsdorf eröffnet

Der Himmel bewölkt, das Wasser wärmer als die Luft: Unter diesen Bedingungen eröffnete Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann am Sonnabend kurz vor 10 Uhr als erster Gast die Saison im Hermsdorfer Freibad mit einem Sprung ins 20 Grad warme Wasser. Lediglich vier weitere Besucher zog es bis zur Mittagszeit ins Bad. So startete die Saison ruhig für die beiden Schwimmmeister Petra Tischendorf und Pascal Rosskopp und ihren Kollegen Steffen Schondelmaier (von rechts). Wegen Corona gelten die Hygienvorschriften. Täglich dürfen maximal 500 Gäste ins Bad. In den Becken dürfen sich jeweils 50 Personen gleichzeitig aufhalten, im Kinderbecken 20. Saison- und Zehner-Eintrittskarten für das Hermsdorfer Freibad gibt es in diesem Jahr nicht. Der Kioskbetrieb läuft.