Nico Jansen (links) von der Bäckerei Mächler aus Schkölen bei Eisenberg lässt eine Reihe von Broten und Brötchen von Prüfer Michael Isensee (Mitte) bewerten, während die Bäckermeister Jürgen Hübner aus Vollmershain (2. von links), Michael Möbius aus Gera (2. on rechts) und Gerhard Junghans aus Wünschendorf ihm über die Schulter schauten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bäcker aus dem Saale-Holzland-Kreis geprüft

Zur Brotprüfung hatten die Bäckerinnung Gera ihre Mitgliedsbetriebe eingeladen. Viele Innungsbetriebe waren der Einladung gefolgt und ließen ihre Brote und Brötchen im Rahmen der freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen.

Insgesamt 31 Brotproben sowie 30 Brötchensorten von neun Innungsbetrieben nahm Michael Isensee vom Deutschen Brotinstitut e.V. in Augenschein. Aus Schkölen ließ die Bäckerei Mächler ihr Angebot prüfen. Die Vielfalt habe auch den gestandenen Prüfer überrascht. Egal ob die herkömmlichen Brot- und Brötchensorten oder aber Malzmehrkornbrot, Buchweizenbrot, Bärlauchbrötchen, Ur-Dinkel-Kartoffelbrötchen sowie Chiabrötchen – die Bäckerbetriebe machten die Vielfalt deutlich, schreibt die Handwerkskammer für Ostthüringen aus Gera in einer Mitteilung.

Gute Wertungen für Betriebe aus dem Saale-Holzland-Kreis

Neben dem Geschmack spielen vor allem Kruste, Krume sowie die richtige Zusammensetzung der Backwaren eine entscheidende Rolle bei der Bewertung. Dass sich die Qualität der regionalen Backwaren bei der Bäckerinnung Gera sehen lassen kann, unterstreichen die Ergebnisse: 17 Brote und 23 Brötchen erhielten das Prädikat „sehr gut“, meldet die Handwerkskammer. Sieben Brote und sieben Brötchen schnitten mit dem Prädikat „gut“ ab.

Zur genannten Innung gehören neben Betrieben aus den früheren Kreisen Eisenberg und Stadtroda auch Betriebe aus Gera und dem Landkreis Greiz.

„Unser Ziel ist es, mit der Brotprüfung die Qualität der Backwaren auf einem stetig hohen Niveau zu halten“, erklärt Michael Möbius, Obermeister der Bäckerinnung Gera. So erhielten die teilnehmenden Bäckermeister auch gleichzeitig Tipps vom Brotprüfer, wo Ursachen für eventuelle Fehler lagen und welche Maßnahmen zur Beseitigung eingeleitet werden müssen. „Wir wollen unseren Kunden zeigen, dass sie in unsere geprüften Backwaren jederzeit Vertrauen haben können“, so Michael Möbius.

Die aktuellen Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen auf der Internetseite www.brotinstitut.de eingesehen werden können. Bisher finden sich hier noch Ergebnisse aus den vergangenen Jahren.