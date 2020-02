Bäder in Eisenberg ändern die Preise

Mit der Freibadsaison in diesem Jahr werden sich die Eintrittspreise für das Freibad in Eisenberg und für das Hallenbad verändern. Das hat am Montag der Geschäftsführer der städtischen Bäder- und Beteiligungsverwaltung Lutz Cebulski angekündigt.

Das gilt ab dem 2. Juni, da am 1. Juni, wenn die Freibadsaison eröffnet wird, der Eintritt frei ist für alle Gäste. Danach werden die Preise für die Einzelkarten steigen von derzeit 4 auf 4,50 Euro. Eine Erhöhung um 50 Cent wird auch für die ermäßigten Eintrittskarten gelten. Teurer wird damit auch die Zwölfer-Sammelkarte, die nach dem Schema 10 x Einzeleintritt plus zwei kostenfreie Eintritte gerechnet wird, erläutert Cebulski.

Jahreskarte für Dauergäste wird ab sofort wieder eingeführt

„Man kann aber nicht pauschal sagen, dass der Eintritt generell teurer wird“, sagt der BBV-Chef. Vor allem Dauer-Badegäste werden Nutznießer der bevorstehenden Veränderungen sind. Ab sofort bereits gibt es Jahreskarten. „Die führen wir wieder ein“, sagt Cebulski. In den letzten Jahren seien sie nicht mehr gekauft worden, weil sie zu teuer waren. Der neue Preis von 300 Euro für ein Jahr lohne sich für alle, die mindestens zweimal pro Woche regelmäßig in die Bäder kommen, um sich fit zu halten. Die Saisonkarte gilt ab dem Tag, an dem sie gekauft wird, für ein Jahr.

Gesenkt werden für Dauergäste auch die Preise für die Saisonkarten: im Hallenbad von bisher 350 auf 200 Euro ab der nächsten Hallenbadsaison im September und im Freibad von bisher 120 Euro auf 100 Euro. „Wir versprechen uns davon, dass wieder mehr Besucher regelmäßig in die Bäder in Eisenberg kommen“, sagt der BBV-Geschäftsführer.

Ab Juni ermäßigter Morgentarif im Freibad

Eine Neuerung im Freibad wird zusätzlich zum bereits jetzt ab 17 Uhr geltenden Feierabendtarif der Morgentarif sei. „Der ist wie der Abendtarif um einen Euro ermäßigt und gilt bis um 12 Uhr“, erklärt Cebulski. Der neue Tarif käme vor allem Seniorengruppen entgegen, die morgens bis aus Jena zum gemeinsamen Schwimmen ins Freibad kommen. Sollte doch jemand über die Mittagszeit hinaus länger im Sommerbad bleiben wollen, dann wäre noch ein Euro nachzuzahlen.

Auch an gemeinsame Badefreuden in Familie wird mit der neuen Preisgestaltung gedacht: Familien ab drei Personen zahlen im Freibad wie im Hallenbad künftig je Badegast 50 Cent weniger im Vergleich zur normalen Tageskarte. Unverändert bleiben die Nutzungsentgelte für die Vereine, die in den Bädern in Eisenberg trainieren, mit 15 Euro je Bahn für Vereine aus der Stadt und 20 Euro für auswärtige Vereine.

Kommunale Bäder bleiben weiterhin Zuschussgeschäft

„Die Eintrittspreise sind in beiden Bädern in Eisenberg künftig gleich. Das ist auch für die Abrechnung überschaubarer“, sagt Cebulski. Obwohl aus betriebswirtschaftlicher Sicht gesehen das Betreiben des Freibades teurer sei als das Hallenbad. Bei beiden Bädern liege der Grad der Kostendeckung unter 50 Prozent. „Damit bleiben die Bäder in der Stadt Eisenberg auch weiterhin ein Zuschussgeschäft.“

Wie die neuen Eintrittspreise gestaltet werden, sei intensiv innerhalb des Bäderteams besprochen worden, also gemeinsam mit den Kassierern und den Schwimmmeistern, die am besten das Nutzungsverhalten und die Wünsche der Badegäste kennen. Und auch der Aufsichtsrat der städtischen Bäder- und Beteiligungsverwaltung habe in seiner Sitzung am 20. Februar zugestimmt.