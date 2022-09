Balsam für die seelische Gesundheit

Stadtroda. Katja Arnhold spricht vor Schulklassen über ihre psychische Erkrankung.

Am Gymnasium Stadtroda gastiert am Montag, 19. September, das Projekt „Verrückt? – Na und!“. Katja Arnhold, die als neue persönliche Expertin gewonnen werden konnte, ist bei dem Projekttag wieder dabei. „Persönliche Experten sind seelisch erkrankte Menschen, die gleichsam aus erster Hand wissen, was es heißt, verrückt zu sein. Sie unterstützen die Moderatoren an den Projekttagen und haben den Mut, vor Schulklassen offen über ihre psychische Erkrankung zu sprechen. Das wirkt nicht zuletzt entstigmatisierend, weil die Schüler auf diese Weise erfahren, wie das Leben trotz und mit einer seelischen Erkrankung gelingen kann“, erläutert Projektkoordinatorin Veronika Walther-Koch.

Ziel des von der Broermann-Stiftung geförderten Projekts ist es, einfache und wirksame Wege zur Stärkung der seelischen Gesundheit aufzuzeigen, um Krisen besser meistern zu können und den Schulerfolg langfristig zu fördern.

„Als Moderatoren besteht unsere Herausforderung zuerst einmal immer darin, wie wir in die Klasse rein gehen, wie wir die Klasse aufwärmen und die Schüler dort abholen, wo sie gerade sind. Wir möchten die Schüler sensibilisieren, indem wir erfragen, ob sie schon von seelischer Gesundheit und von psychischen Erkrankungen gehört haben“, erklärt Veronika Walther-Koch. Es gehe darum, den Schülern auf den Zahn zu fühlen – gerade auch in diesen so unsicheren Zeiten. Viele haben Angst, dass im Herbst eine nächste Corona-Welle zu erneuten Einschränkungen führen könnte. Hier sei es wichtig, Strategien zur Stärkung der Resilienz, also der seelischen Widerstandsfähigkeit, zu entwickeln. Denn Resilienz, Wohlbefinden, seelische Gesundheit und Schulerfolg seien eng miteinander verbunden.