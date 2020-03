Bau der neuen Rotehofbach-Brücke in Geisenhain begonnen

Der Mann fiel am Montag auf im Bereich der Rotehofbach-Brücke in Geisenhain, und das nicht nur wegen seiner Warnweste. Michael Felsche hatte eine Spiegelreflex-Kamera, Marke Canon, um den Hals hängen. Ab und an holte er ein Diktiergerät aus seiner Jacke. Und dann war da noch der nicht zu übersehende Leder-Hut. „Der ist aus australischem Känguru-Leder“, sagte er.

Den Hut hat er fast immer auf, wenn er für eine sächsische Firma in Sachen Beweissicherung an Gebäuden unterwegs ist. „In der Sonne kühlt er. Und sollte es mal regnen, schützt er mich und meine Brille vor der Nässe“, sagte er. Eine besondere Affinität zum fünften Kontinent hat er aber nicht. „Nein, ich war noch nie dort. Ich habe auch nicht vor, in den nächsten Jahren mal dorthin zu fliegen. Der Hut ist halt sehr praktisch. Das ist die ganze Geschichte.“

Bis die Fachleute der Naumburger Bauunion aus der alten Brücke eine neue machen, vergehen noch einige Tage. Bis Ende April wird zunächst eine großräumige Umfahrung der Brücke errichtet. Die Bauleute hatten dafür am Montag die markierten Holzpflöcke in die künftige Umleitungstrasse eingeschlagen.

600 Fotos innerhalb von zwei Stunden

In den Bachlauf werden jeweils zwei 20 Meter lange Rohre mit einem Durchmesser von 80 Zentimeter eingebracht. Darauf kommt ein Frostschutz sowie Asphalt. Die Umfahrung misst an der schmalsten Stelle 3,50 Meter, an der breitesten 4,50 Meter. Fahrzeugführer brauchen Geduld, da mit Beginn des Ersatzneubaues eine Ampel aufgestellt wird. „Es ist zwar nur eine vergleichsweise kleine Brücke, die hier gebaut wird. Es könnte dennoch Technik zum Einsatz kommen, die sich möglicherweise auch auf das benachbarte Privat-Haus auswirken“, sagte der gelernte Geologe.

600 Fotos hatte er innerhalb von zwei Stunden geschossen. Und zu jeder Foto-Nummer auf dem Display der Kamera hinterließ er auf dem Diktiergerät eine Beschreibung. „Das Diktiergerät wird dann von Kollegen ausgewertet und protokolliert. Dazu kommen dann meine Fotos. Im Streitfall hätte unser Auftraggeber dann alle Beweise zur Hand, die ihm mögliche finanzielle Forderungen von Anliegern oder Hauseigentümern ersparen“, sagte Felsche. Er ist vor allem für öffentliche Auftraggeber im Einsatz. Die Brücke in Geisenhain war am Montag nicht sein einziger Auftrag. „Das wäre nicht effektiv. Am Nachmittag fahre ich noch zu einem anderen Bauprojekt.“

Die Bauzeit für die Rotehofbach-Brücke in Geisenhain endet am 15. Dezember 2020. Neben der Brücke werden auch zwei anliegende Stützwände erneuert. Der Zweckverband Thüringer Holzland mit Sitz in Hermsdorf erneuert die Trinkwasserleitung.