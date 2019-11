Bauern aus dem Saale-Holzland-Kreis auf dem Weg nach Berlin

Zwei Dutzend Menschen haben sich auf der Gösener Brücke bei Eisenberg über der Autobahn versammelt und harren im Nebel aus. Sie warten auf Traktoren aus Bayern und Thüringen, die sich am Montag um 12 Uhr von Triptis aus auf den Weg in Richtung Berlin gemacht haben. Kurz nach halb eins tauchen die Traktoren am Horizont aus dem Nebel auf, viele hupen in Richtung Brücke. „Unser Sohn fährt auch mit“, sagt Silke Koch auf der Brücke mit Stolz. Er arbeite bei der Genossenschaft Agrarprodukt Hainspitz.

Auch Sebastian Gröbe steht mit ein paar Kollegen auf der Brücke. „Wir fahren heute 23.30 Uhr ab Osterfeld“, sagt der Pflanzenbau-Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Königshofen. Ihm geht es darum, gehört zu werden: „Wir wollen angemessene Preise für unsere Produkte haben“, sagt er. Stattdessen würden mehr billige Lebensmittel importiert.

Mehr Auflagen, weniger Geld aus Brüssel

Politische Auflagen und mangelnde Würdigung durch Bevölkerung und Verbraucher treiben die Landwirte nach Berlin. Vor allem das Agrarpaket stößt sauer auf, heißt es beim Thüringer Bauernverband (TBV) in Stadtroda. „Bei sinkenden EU-Subventionen, mehr Bürokratie und mehr Auflagen können wir die Produktion nicht mehr in gewohnter Weise aufrechterhalten“, sagt Britta Ender, Regionalgeschäftsführerin des TBV für Ostthüringen.

Daher unterstützt der Verband die Initiative „Land schafft Verbindung“, die am Dienstag in Berlin mit 5000 Traktoren und 10.000 Menschen gegen das Agrarpaket demonstrieren will. Etwa 230 Trecker sollen aus Thüringen dabei sein. Zusammen mit 700 Zugmaschinen aus Bayern rollen sie ab Montagmittag über die Thüringer Autobahnen nach Norden – unter lautem Hupen und Winken zur Freude der Brücken-Besucher.

Etwa 30.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche gibt es nach TBV-Angaben im Saale-Holzland-Kreis, 50 Mitgliedsunternehmen hat der Verband. Denen stoße sauer auf, wenn Landwirte als Umweltverschmutzer hingestellt würden. Deutsche Bauern produzierten nach den weltweit höchsten Standards. Auf der Verbandsversammlung für den Kreis am 21. November in Schorba hat man sich auch mit Insektenschutz beschäftigt – in diesem Bereich gibt es eine Reihe von Kooperationen zwischen Imkern und Agrargenossenschaften der Region, etwa in Stadtroda.

Preisdruck und billige Einfuhren aus Südamerika

„Dass Leute denken, Bauern würden ohne Rücksicht auf Verluste Gift auf die Felder sprühen, ist Quark“, sagt Britta Ender. Man habe den Stickstoffeintrag in den vergangenen Jahren stark reduziert. „Was heute das Grundwasser belastet, ist teilweise 20 oder 25 Jahre alt.“ Wenn die Politik also heute in Kenntnis dieser Tatsachen die Grenzwerte weiter heruntersetze, habe das mit aktuellem Handeln der Betriebe wenig zu tun. „Irgendwann verkümmert dann nur der Boden.“

Während unten auf der Autobahn die Traktorenschlange langsam in Richtung Berlin rollt, kommen die Unterstützer oben ins Gespräch. „Das Glyphosat-Verbot ist unser geringstes Problem“, sagt einer. Der Preisdruck sei schlimmer. Thomas Richter aus Bethenhausen bei Gera ist mit Sohn Ben gekommen: „Wir kriegen hier immer mehr Auflagen – und dann importieren wir billig aus Südamerika, wo nicht so genau hingeschaut wird.“ Dabei hat er die Nachfolge-Generation schon dabei. „Ich will auch mal Landwirt werden“, sagt Sohn Ben und winkt den Traktoren hinterher.