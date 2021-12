Bauhof Crossen künftig neben der Feuerwehr

Im Garagenkomplex am Feuerwehrgerätehaus in Crossen soll der Bauhof der Gemeinde sein künftiges Domizil erhalten.

Crossen. Ein Teil des Garagenkomplexes neben dem Crossener Gerätehaus soll dafür genutzt werden

Der Bauhof der Gemeinde Crossen soll künftig sein Domizil in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Crossen-Elstertal haben. Auf Empfehlung des Bauausschusses hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen, den Bauhof-Standort anstelle der ersten beiden Reihen des Garagenkomplexes zu planen. Details dazu sollen im ersten Quartal 2022 geklärt werden. In den Bauhof soll auch Gerätschaft der Wasserwehr für Crossen integriert werden.