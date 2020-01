Am Dienstag sind Ronny Keutsch und der Chef Uwe Serfling vom Bauhof Eisenberg im Großeinsatz.

Eisenberg. Müll im historischen Stadtzentrum wird zum Fall für die Behörden in der Kreisstadt.

Bauhof in Eisenberg im Großeinsatz

Am Dienstag sind Ronny Keutsch und der Chef Uwe Serfling vom Bauhof Eisenberg im Großeinsatz in der Karl-Liebknecht-Straße im historischen Stadtzentrum von Eisenberg. Die erst grundhaft sanierte Straße strotzte vor Müll und Lebensmittelresten vor einem der Wohnhäuser. Auch eine übervolle Mülltonne, die die Entsorgungsfirma nicht geleert hat, weil die Müllgebühr nicht bezahlt wurde, stand am Straßenrand. Das Ordnungsamt der Kreisstadt hat sich der Sache angenommen.

Der konzertierte Bauhofeinsatz war zugleich Anlass, auch anderen Unrat zwischen den neu verlegten Pflastersteinen in der Karl-Liebknecht-Straße mit dem Greifer aufzulesen.