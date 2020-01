Bea Müller will in Eisenberg einen Lach-Club gründen

Lachen ist gesund. Lachen verbindet. Lachen setzt Glückshormone frei, ist die beste Medizin. Lachen macht das Leben leichter. Der Begriff „Lachen“ ist mit vielen positiven Dingen besetzt. Multitalent Bea Müller aus Eisenberg will, dass in ihrer Heimatstadt Eisenberg künftig mehr und häufiger gelacht wird – und das nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch in der Öffentlichkeit.

Den ersten Versuch startete sie am Sonntag am Rande des Tages der offenen Bibliothek in Eisenberg. Müller bot einen Schnupper-Kurs im Lach-Yoga an. Und die Idee, in der Gemeinschaft zu lachen, verfehlte ihre Wirkung nicht. „Zur Gruppe gehörten zwar überwiegend Kinder. Sie haben aber die richtige Atmosphäre geschaffen. Kinder lachen viel schneller. Sie achten weniger auf den Nebenmann und nehmen sich nicht so wichtig. Sie sind halt Kind. Einfach mal Kind zu sein, das haben wir Erwachsene leider verlernt. Doch ab und an sollten wir uns auch an die Kindheit erinnern und einfach mal loslachen“, sagte Müller.

In der Runde in der Bibliothek war sie nicht die einzige Erwachsene. „Es haben sich einige, wenn auch wenige Erwachsene getraut. Das fand ich sehr mutig. Einige haben angefangen, aber dann die Gruppe verlassen. Andere haben aus sicherer Entfernung zugeschaut“, so Müller.

Lachclubs gibt es in Deutschland vor allen in großen Städten

Nach den knapp 40 Minuten in der Bibliothek kam eine ältere Frau auf Bea Müller zu und fragte sie, wie es denn jetzt weitergehe. Sie würde auf jeden Fall dabei sein. „Das war für mich der Anstoß, über einen Lach-Club nachzudenken“, sagte die Aktionskünstlerin, die in den vergangenen Jahren durch verschiedene Auftritte aus sich aufmerksam gemacht hat.

Der Lach-Club ist keine Erfindung der Eisenbergerin. In Deutschland gibt es über 200 Lach-Club, vor allem in größeren Städten. „Warum gründen wir nicht in Eisenberg einen solchen? Wenn ich mir die Menschen auf der Straße anschaue, fällt mir schon auf, dass da viel zu wenig gelacht wird“, sagte Müller. Dabei müsse man aufpassen, dass das Lachen nicht gleichzusetzen ist mit dem Auslachen. „Das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Techniken, die man trainieren kann“, sagte die Aktionskünstlerin.

Zum ersten Mal aufmerksam wurde sie durch eine TV-Doku. „Ich habe die Reportage auch zunächst argwöhnisch beäugt und gefragt, was machen die da. Als ich mich mit der Materie beschäftigt habe, bekam ich eine ganz andere Sicht. Ich denke, es ist entscheidend, dass man nicht zuschaut, sondern mitmacht. Nur dann versteht man den Sinn eines Lach-Clubs.“