Bebauungsplan „Zum Mühltal“ Eisenberg geändert

Nach dem geänderten Bebauungsplan soll nur noch eine statt der schon genehmigten zwei Stadtvillen im Baugebiet "Zum Mühltal" in der Oskar-Weise-Straße in Eisenberg gebaut werden.

Das aufwändige, seit über einem Jahr andauernde Prozedere einer Änderung des Bebauungsplans für das Baugebiet „Zum Mühltal“ in Eisenberg ist ein Stück vorangekommen. Nach der öffentlichen Auslegung und Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange wie Behörden, Verbänden und Nachbarkommunen hat der Eisenberger Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den notwendigen Abwägungsbeschluss und anschließend den Beschluss zur Satzungsänderung einstimmig gefasst. Zu ändern war der Plan, da der Investor entgegen seinem ursprünglichen Vorhaben nur eine statt zwei Stadtvillen bauen will und statt dessen weitere Garagen und Stellplätze. Wegen der Nutzungsänderung war die Planungsänderung notwendig.