Begleitung am Lebensende: Info-Abend in Hermsdorf

Hermsdorf. Der Informationsabend zur „Letzten Hilfe“ der Volkshochschule bietet in Hermsdorf Grundwissen zur Begleitung Sterbender.

An der Kreisvolkshochschule Saale-Holzland in Hermsdorf findet am Mittwoch, 10. November 2021, ein kostenloser Informationsabend zum Thema „Letzte Hilfe“ statt. Ein solcher Kurs kann helfen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf vorzubereiten, wie man schwerkranke Angehörige bis zu deren Tod rücksichtsvoll und sachkundig begleiten kann.

Ähnlich wie bei einem „Erste Hilfe“-Kurs, in dem ein Basis-Wissen für die Lebensrettung im Notfall vermittelt wird, erfahren die Teilnehmer im „Letzte Hilfe“-Kurs etwas über das Wissen und die Kompetenzen am Lebensende.

Grundwissen zur Hospiz- und Palliativarbeit

„Wir möchten Grundwissen aus der Hospiz- und Palliativarbeit an die Hand geben, damit Pflegende für ihre Nahestehenden am Ende des Lebens gut da sein können“, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs findet von 17 bis 20 Uhr statt. Die Kursleitung hat Antje Amthor inne.

Das Sterben werde dabei als Teil des Lebens behandelt. Es wird über Vorsorgemöglichkeiten, die möglichen Symptome im Sterbeprozess gesprochen und wie man diesen lindernd begegnen kann. Im Verlauf des Infoabends gehe man auch auf die Zeit des Abschiednehmens ein. „Es geht um Zuwendung, denn menschliche Nähe ist das, was wir alle am Lebensende am meisten brauchen“, heißt es weiter. Die Veranstaltung ist entgeltfrei.

Volkshochschule Hermsdorf, Schulstraße 30. Anmeldungen unter Telefon 036691/24 78 64 21, per E-Mail an Jacqueline.Hahn@shk.vhs-th.de oder unter www.vhs-saale-holzland-kreis.de