Bei Obstbau Rosenkranz in Eisenberg sind die Kirschen reif

Eisenberg. Erntestart: Seit Beginn der Woche gibt es wieder frische Kirschen auf der Kirschplantage am Herrenberg in Eisenberg

Manchmal gebe es Orte, die eine gewisse Magie haben und einen nicht mehr loslassen, erzählt Katharina Reim auf der Kirschplantage ihres Onkels Hubert Rosenkranz. Auf der Plantage am Herrenberg in Eisenberg sei dies für sie eindeutig der Fall. Oft könne man zum Beispiel abends die Glühwürmchen beobachten, auch sei es eine ganz besondere Gemeinschaft vor Ort. Jeden Sommer helfe sie zur Erntezeit circa sechs Wochen lang mit sagt sie und deutet auf den Bauwagen, den sie dann ihr Zuhause nennt. Vor 30 Jahren hat Hubert Rosenkranz den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen, bereits in dritter Generation ist er Obstbauer. Zur Erntezeit packen studentische Pflücker aus Polen mit an aber auch zahlreiche Freunde und Verwandte sind dann zur Stelle, das restliche Jahr arbeitet Hubert Rosenkranz überwiegend allein auf der Plantage. Während der Saison wird täglich und per Hand gepflückt, damit die Kunden täglich frische Kirschen kaufen können, denn längere Zeit lagern könne man die Früchte nicht. Die Kirsche, so Rosenkranz, sei quasi ein Sensibelchen unter den Früchten und besonders anfällig. Circa 900 Bäume stehen auf der Plantage und 16 verschiedene Süßkirschsorten baut der Obstbauer auf insgesamt zweieinhalb Hektar Fläche an. „Jedes Jahr lernt man den Respekt vor der Natur“, erklärt er. So habe es zum Beispiel 2020 Frost gegeben, 2021 Starkregen und in diesem Jahr Trockenheit. Ohne Bewässerung, so Rosenkranz, gehe es schon seit circa fünf Jahren nicht mehr.

Auf Reife und Geschmack gesetzt

Die Herausforderungen für Obstbauern würden ständig größer werden, nicht nur wegen dem Klimawandel mit seinen extremen Wetterlagen, sondern unter anderem auch durch die Vermarktung ausländischer Kirschen in den Supermärkten, meist zu Dumpingpreisen. Den Vorrang haben dort meist feste, große und lagerfähige Kirschsorten, er lege stattdessen besonderen Wert auf Reife und Geschmack. Auch im Einklang mit der Natur zu arbeiten, sei ihm sehr wichtig. So gebe es zum Beispiel Blühstreifen für Insekten in den Randbereichen, man schaffe Quartiere für Mauswiesel und Greifvögel und auch ein Wildbienenquartier zeigt der Obstbauer. Ein Anbau nach den Regeln der guten fachlichen Praxis, sei für ihn seit Jahren selbstverständlich, ganz auf Pflanzenschutzmittel könne man allerdings nicht verzichten, erklärt er. „Wir wollen nicht mehr und nicht weniger, als gesunde Pflanzen“. Rund ums Jahr habe der gelernte Garten- und Landschaftsbau Ingenieur, der seit Jahrzehnten im Obstbau tätig ist, auf der Kirschplantage zu tun. So beschneide er in etwa von März bis Mai die Obstbäume, parallel dazu kümmere er sich um den Pflanzenschutz. Dann folgt die Erntezeit, danach erneut der Schnitt der Bäume, anschließend werden die Pflanzen für den Winter versorgt und so weiter. Nach der Ernte sei schließlich vor der Ernte. Ganz besonders danken möchte Hubert Rosenkranz seiner treuen Kundschaft, jedes Jahr aufs Neue werde er dadurch motiviert. Sein persönlicher Favorit unter den Kirschen sei übrigens die Sorte Kordia, obwohl es ständig neue Züchtungen gebe, konzentriere er sich hauptsächlich auf die bewährten Sorten, sagt er. Auch die Lage der Plantage sei für ihn etwas ganz Besonderes, vor allem der Blick in Richtung Mühltal.