Beim Einparken erwischt: Trunkenheitsfahrt durch Anwohner in Eisenberg aufgeflogen

Eisenberg. Ein Anwohner beobachtete am Montag einen 64-Jährigen beim Einparken. Als dieser sich nach dem Gesundheitszustand des Fahrers erkundigte, musste die Polizei hinzugezogen werden.

Ein 64-Jähriger parkte am Montag auf dem Gehweg der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und sprach den Mann an, ob mit ihm alles in Ordnung sei.

Dabei kam ihm Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Er verständigte die Polizei. Die anschließende Kontrolle durch die Beamten bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte 2,2 Promille.

Er wurde für die Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein musste er abgeben.

