Beim Rabiser Traktorentreff am Sonntag wird der Geldbeutel geschont

Rabis. Feuerwehrverein bietet auch Sommerkino mit der Olsenbande.

Die Traktorenschau in Rabis gilt als die Mutter aller Traktoren-Treffen im Saale-Holzland-Kreis. Und auch der Termin ist gesetzt: immer am dritten Wochenende im September.

Am kommenden Wochenende steigt die 27. Auflage. Eigentlich wäre es bereits die 29., wenn die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Der Neustart 2022 fiel ernüchternd aus. Der Wettergott spielte nicht mit. Kurz nach 13 Uhr regnete es und die knapp 100 Traktoren-Fans und die meistern der 850 Besucher suchten mehr oder weniger die trockenen Plätze auf dem drei Hektar großen Festgelände rund um den Sportplatz.

Neu: Kein Eintritt von denBesuchern und kostenlos parken

Trotz der fast 30-jährigen Geschichte stehen bei der 27. Auflage einige, teils gravierende Neuerungen an. Die wohl wichtigste ist: Die Besucher und Gäste müssen am Sonntag zum Traktorentreffen keinen Eintritt zahlen. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, von den Leuten Eintritt zu verlangen. Bei anderen Treffen muss der Gast auch nichts bezahlen, um eine Schau zu besuchen“, sagte Wilfried Krüger, Mitglied im gastgebenden Feuerwehrverein Kulmberg Rabis-Zöttnitz. Auch die Parkplätze am Ortseingang sind kostenfrei. Im Dorf gilt für die Zeit des Traktorentreffens ein absolutes Parkverbot.

Beim kostenlosen Eintritt und bei den kostenfreien Parkplätzen bleibt es nicht. Der Sonnabend-Abend wird auch neu gestaltet. Gab es im letzten Jahr noch Tanz, bauen die Organisatoren diesmal auf „Kino im Zelt“. Gezeigt wird ab 20 Uhr die Komödie „Die Olsenbande sieht rot“ aus dem Jahr 1976. „Es gab mehrere Vorschläge. Am Ende fielen die meisten Stimmen auf Egon Olsen und die Olsenbande“, sagte Vorstandsmitglied Holger Dahm. Und wie bei einer richtigen Vorstellung läuft ein zehn-minütiger Vorspann mit Bewegtbildern aus dem Ort Rabis. Dass es jetzt am Sonnabendabend in Rabis Kino gibt, lag am nachlassenden Interesse. Im Vorjahr verloren sich knapp 100 Gäste im Festzelt. Kino in Rabis, das ist nicht neu. Die Älteren erinnern sich noch. Zu DDR-Zeiten hieß das Sommerfilmtage. Nach dem Kino findet eine Tombola auf die verkauften Eintrittskarten statt. Der Sonntag, der Hauptveranstaltungstag, gehört den Traktoren. „Wir waren zwar die ersten, die Traktoren gezeigt hatten. Das ist kein Freifahrtschein, dass jedes unserer Treffen ein Erfolg werden muss“, sagte Krüger. Ab 10 Uhr beginnt die Schau. Die ersten Traktoren werden ab 8 Uhr erwartet. In den Hoch-Zeiten wurden in Rabis über 200 Fahrzeuge gezählt. „An dem Wochenende gibt es in der Region weitere Feste. Wir müssen sehen, ob uns diese Parallel-Veranstaltungen Gäste und Besucher kosten“, sagte Dahm. Das Rahmen-Programm am Sonntag ist voll gepackt vom Auftritt der Musikschule Fröhlich über verschiedenen Kinderbelustigungen, mit Hüpfburg und Fußball-Dart oder Geschicklichkeitsfahren sowie Vorführungen von der Forstwirtschaft bis hin zu den Musikanten vom SV 09 Klengel-Serba.

Dass sich aus der Veranstaltung 1994 eine solche Erfolgsgeschichte entwickelt, konnte keiner ahnen. Das erste Treffen fand in kleiner Runde statt und war als Treffen ehemaliger Mitarbeiter der LPG gedacht. 1994 sprach man noch von einem Deutz-Club, der sich gründen sollte. Dazu kam es nicht. Ein Jahr später wurde der Feuerwehrverein ins Leben gerufen.