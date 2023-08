Beim Traktorentreff in Rattelsdorf fahren jetzt auch Kinder

10. Traktorentreffen in Rattelsdorf. Natürlich ließen sich auch die Trockenborner Traktorenfreunde den Besuch in Rattelsdorf nicht nehmen.

Rattelsdorf. Es gibt einen neuen Wettbewerb für die Jüngsten mit ihren Tretfahrzeuge und motorengetriebenen Schlepper

So ein Traktorentreffen ist immer für eine Überraschung gut: man trifft Leute, die man jahrelang nicht gesehen hat oder stellt tolle neue Kontakte her. Die Gemütlichkeit und Ruhe stehen im Vordergrund, über die Traktoren lässt sich bei einem Bier fachsimpeln, die Kids toben auf der Hüpfburg – all das ist in Rattelsdorf möglich. So auch an diesem Wochenende, wenn das nunmehr 11. Traktorentreffen der Schlepperfreunde der Seitentäler ansteht. In diesem Jahr jedoch ein Wochenende früher als üblich – also am 2. Und 3. September.

„Eigentlich entstand die Idee des Traktorentreffen aus einer Bierlaune heraus, in der Gartenlaube von Walther Kahlert aus Weißbach“ erinnert sich Eitel Metzler. Silvio Lorber, Falko Lorber, Manuel Hempel, Sebastian Kahlert, Walter Kahlert, Martin Fuchs und Eitel Metzler saßen zusammen, philosophierten über alles Mögliche und kamen auf die glorreiche Idee, ein Traktorentreffen zu veranstalten. Nur wo? Das nahe gelegene Dörfchen Rattelsdorf kam sofort in Betracht, gibt es dort doch keinen Durchgangsverkehr, genügend Platz und die nötige Infrastruktur ist dennoch vorhanden. Mit Bürgermeister Hartmut Fuchs sowie Thomas Tonndorf, Silvia Schuster und Manuel Rentzsch holte man sich weitere begeisterte Traktorenfans direkt aus Rattelsdorf ins Boot und so konnten die Planungen beginnen. Allesamt waren von der Idee überzeugt und dem ersten Traktorentreffen stand nichts mehr im Weg.

Von Anfang an ein Erfolg

Um unnötigen Pflichten und Kosten aus dem Weg zu gehen, entschied man sich gegen einen Verein und für Gründung einer Interessengemeinschaft. Ein Jahr später, im September 2012, war es so weit. Das erste Traktorentreffen der Seitentäler im kleinen beschaulichen Rattelsdorf fand statt. Zuerst waren es 85 Traktoren und etwa 1600 Besucher. „Ein guter Start, könnte man sagen“, so Eitel Metzler. Gründe dafür, dass es von Anfang an so gut angenommen wurde, waren der gut gelegene Dorfplatz wie auch die Einbeziehung der Dorfbewohner mit ihren offenen Höfen, was das Traktorentreffen von den anderen Treffen abhebt und einzigartig macht. Natürlich ist auch die Kinderbeschäftigung mitten im Geschehen Teil der Veranstaltung.

Im Laufe der Jahre standen die verschiedenen Treffen immer wieder unter einem anderen Motto, welches anschaulich dargestellt wurde. Immer wieder überlegten sich die Verantwortlichen und Organisatoren etwas Neues. So wurden 2016 erstmals Hubschrauberrundflüge über die Täler angeboten, welche große Begeisterung hervorriefen. Außerdem gab es die Möglichkeit von oben einmal auf das Traktorentreffen zu schauen, denn seit 2015 werden Kranfahrten bis zu 39 m in die Höhe angeboten

Hauswirtschaft als neues Motto

Auch die Jugend zieht es jedes Jahr wieder nach Rattelsdorf zur Disco am Samstagabend, wo jeder Musikwunsch gespielt wird. Mit dem 2016-er Motto Grasmahd, dem Motto Heimarbeit (2017), Motto Bodenbearbeitung (2018), wurde unser Traktortreffen immer mehr zum Fest der Familie. Auch das Ziehen eines Traktors mit der Hand war für viele ein Höhepunkt. Weiter ging es mit dem Motto Wettmelken (2019). Nach dem gezwungenen 2 Jahren Pause, kam das 10. Traktorentreffen 2022, unter dem Motto Erntefest um so besser an. Auch die erneuten Hubschrauberrundflüge trugen dazu bei. Mit über 3800 Besuchern und 226 Traktoren wurde ein neuer Rekord aufgestellt. In diesem Jahr steht übrigens das Thema „Hauswirtschaft“ im Mittelpunkt der internen Ausstellung und fördert dabei garantiert so manches längst vergessene Utensil zutage.

„Unser Traktorentreffen spricht sich in den neuen Bundesländern sehr gut herum. So kommen Besucher sogar aus Mühlhausen oder Leipzig nach Rattelsdorf. In unserer Region finden sich jedes Jahr neue Helfer, besonders junge Leute, die neue Ideen mit einbringen und mit gestalten. Eine große Hilfe sind auch die Mitglieder des Verein Fridolin vom Kindergarten Weißbach, die mit Schätzaufgaben, Eisverkauf diesen Tag mit gestalten. Damit das Traktorentreffen der Seitentäler immer so erfolgreich stattfinden kann, ist das Engagement vieler freiwilligen Helfer notwendig“, berichtet Eitel Metzler mit stolzem Blick auf die vielen Helfer.

Erstmalig Wettbewerbe für Kinder

“Ein großer Dank geht an alle beteiligten Personen, insbesondere auch an die Rattelsdorfer Einwohner und an die Gemeinde Rattelsdorf, unter deren Schirmherrschaft dieses Treffen stattfindet“, sagt Eitel Metzler. Erstmalig soll es in diesem Jahr auch für die kleinen Besucher ernsthafte Wettbewerbe geben. Die Traktoren der Kids bekommen einen eigenen Stellplatz und separate Teilnehmernummern. So sollen die Tretfahrzeuge wie auch die Motorengetriebenen Schlepper der Kleinen in einer Extra-Schau präsentiert werden. Zudem ist ein Wettbewerb für die Altersklasse „Große Gruppe Kindergarten bis zweite Klasse“ ausgerufen. Das Bewältigen eines Parcours mit ihren Tretfahrzeugen steht auf dem Plan der Veranstalter.

Die Veranstaltung findet am 2. September und 3. September statt. Am Samstag Abend beginnt der Tanz und Sonntag ab 10.00 Uhr die Traktorenschau. Der Eintritt ist frei.