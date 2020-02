Belegschaftsvertretung im JES-Aufsichtsrat gefordert

Die Belegschaft der JES Verkehrsgesellschaft soll künftig im Aufsichtsrat des Nahverkehrsunternehmens vertreten sein. Das fordert die Fraktion Linke/Grüne im Kreistag. Einen Antrag will sie zur nächsten Kreistagssitzung am 11. März einbringen.

Mitarbeiter und Geschäftsleitung der JES hätten Interesse daran, dass die Belegschaft über eine Vertretung im Aufsichtsrat in Entscheidungen zum Unternehmen eingebunden werden, erläuterte Kreistagsmitglied Steffen Much (Die Linke) im Kreisausschuss. Vor allem in Hinblick auf das künftige Zusammengehen des Nahverkehrsunternehmens im Saale-Holzland-Kreis und des Jenaer Nahverkehrs sei dies wichtig.

Der angekündigte Antrag der Kreistagsfraktion Linke/Grüne geht über einen Antrag der FDP-Fraktion hinaus. Die FDP fordert, dass der JES-Aufsichtsrat künftig mit zehn Kreistagsmitgliedern besetzt wird statt der bisherigen acht. Damit wäre jede Kreistagsfraktion mit mindestens einem Mitglied in dem Gremium vertreten. Er habe die Rechtslage prüfen lassen, sagte Landrat Andreas Heller (CDU). Das Aufstocken auf zehn Kreistagsmitglieder sei gerechter als wenn es bei acht Vertretern bliebe und Aufsichtsratsmitglieder einzelner Fraktionen zugunsten anderer Fraktionen abberufen werden müssten. Die Entscheidung zu den Anträge von FDP und Linken/Grünen liegt am 11. März beim Kreistag.