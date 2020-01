Bereitschaftsarzt kommt ab April aus Jena

Bei Patienten ist die bevorstehende Veränderung im Saale-Holzland bisher kaum angekommen. Aber in der Medizinbranche macht sich Unruhe breit: Das Fahrzeug des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes nebst medizinischem Fachpersonal soll ab dem 1. April nicht mehr an den Waldkliniken Eisenberg stationiert werden, sondern beim Arbeitersamariterbund (ASB) in Jena. Das wirft bei manchem die Frage auf: Kann der Bereitschaftsdienst, wenn er mit dem Auto aus Jena kommt, dann überhaupt zeitnah das gesamte Saale-Holzland abdecken bis hinunter ins Elstertal bei einer Entfernung von 50 Kilometern und einer Fahrzeit von mindestens einer Dreiviertel Stunde?

„Ab dem 1. April wird der Fahrdienst für den Saale-Holzland-Kreis über den ASB Jena mit abgedeckt“, bestätigt der Mediensprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), Veit Malolepsy. In der Vergangenheit habe es für den medizinischen Fahrdienst von Eisenberg aus „extrem wenige Einsätze“ gegeben. Aus wirtschaftlichen Gründen sei er deshalb nach einer Ausschreibung neu vergeben worden.

KV-Fahrdienst für Waldkliniken unwirtschaftlich

Wirtschaftliche Gründe führen auch die Waldkliniken Eisenberg an, die noch bis zum 31. März der Träger für den Fahrdienst der KV sind. Von dem unrentierlichen Bereich der medizinischen Versorgung, der nicht zu den Kernaufgaben des Krankenhauses gehört, will sich die Einrichtung in Eisenberg deshalb alsbald trennen.

Die Kassenärztliche Vereinigung geht aber davon aus: „Der Fahrdienst wird von Jena aus klappen.“ Malolepsy erläutert dazu: Der mobile Bereitschaftsdienst wird nicht für die Notfälle vorgehalten. Dafür sind rund um die Uhr der medizinische Rettungsdienst und der Notarzt da. Der KV-Fahrdienst ist immer dann in Bereitschaft und bei Bedarf im Einsatz, wenn Menschen außerhalb der Öffnungszeiten ihres Hausarztes – also in Nachtstunden oder an Wochenend- und Feiertagen – akut, aber nicht lebensbedrohlich erkranken.

Im Unterschied zum medizinischen Rettungsdienst und Notarzteinsätzen müsse der mobile Bereitschaftsdienst deshalb auch keine gesetzlich festgelegten Einsatzzeiten einhalten. Deshalb sei es möglich, auch eine Wegstrecke von 50 Kilometern bis zum Beispiel nach Crossen-Ahlendorf von Jena aus in Kauf zu nehmen, sagt Malolepsy.

Einsätze werden über die 116117 gesteuert

Gesteuert werden die Einsätze des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117. „Damit ist es sogar auch möglich, einen Bereitschaftsarzt aus Gera nach Ahlendorf zum Hausbesuch zu schicken, wenn der KV-Fahrdienst des ASB aus Jena gerade in den Tälerdörfern zu einem Patienten unterwegs ist“, erläutert Malolepsy.

Der „Sitzdienst“ bleibt in Eisenberg

Für Patienten, die selbst oder mit Hilfe eines Angehörigen in der Lage sind, außerhalb der üblichen Sprechzeiten am Abend oder an Wochenend- und Feiertagen einen Arzt aufzusuchen, wird es weiterhin einen Ansprechpartner an den Waldkliniken Eisenberg geben. Der sogenannte Sitzdienst – der Bereitschaftsarzt, der nicht über Land zu Patienten zum Hausbesuch fährt – bleibt weiterhin in Eisenberg stationiert, kündigt der KV-Sprecher an.

Bislang übernehmen 67 Ärzte aus dem Saale-Holzland-Kreis abwechselnd den ärztlichen Bereitschaftsdienst von Eisenberg aus. Wenn das Fahrzeug beim ASB stationiert sein wird, kommen etwa 200 Ärzte aus Jena zu dem Bereitschaftsarzt-Pool hinzu, der sich um die Patienten im ländlichen Raum Raum sorgt.