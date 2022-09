Besonderes Orgelkonzert in Eisenberg

Kantor Philipp Popp spielt am Sonntag, 11. September, in der Schlosskirche.

Eisenberg. Kantor Philipp Popp stellt die neue CD-Einspielung „Bach-Begegnung“ vor.

Ein besonderes Orgelkonzert ist am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr in der Schlosskirche Eisenberg zu erleben: Kantor Philipp Popp stellt die neue CD-Einspielung „Bach-Begegnung“ vor, die im August entstanden ist. Der Eintritt ist frei um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Dem Titel entsprechend sind Werke von J. S. Bach zu hören, die mit Orgelmusik der Romantik und Moderne kombiniert werden. Daher ist das Konzert als Wandelkonzert angelegt, bei dem in der ersten Hälfte die berühmte Donat-Trost-Orgel im historischen Ambiente zu hören ist, heißt es in einer Mitteilung. Nach kurzem Weg durch den Schlosspark zum Markt beginnt die zweite Hälfte ab 17.30 Uhr in der Stadtkirche, wo die Böhm-Orgel von 1977 und seit kurzem die kleine englische Orgel von 1909 steht. Für technisch und architektonisch Interessierte wird um 15 Uhr eine Orgelführung in der Stadtkirche angeboten.

Das Programm besteht ausschließlich aus Lied- und Choralbearbeitungen, die in einem Jahreszyklus angeordnet sind. So wird der Weg von Weihnachten über Ostern und Pfingsten bis Erntedank und Reformationstag musikalisch abgeschritten.