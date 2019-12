Bessere Busanbindung in Crossen an die Züge nach Leipzig

Zeitgleich mit dem Fahrplanwechsel der Eisenbahnen am Sonntag, 15. Dezember, ändert sich auch einiges bei der JES Verkehrsgesellschaft und beim Jenaer Nahverkehr. Neben zahlreichen kleineren Anpassungen wegen fertiggestellter Straßenbaumaßnahmen oder neuer Erfordernisse im Schülerverkehr gibt es einige wesentliche Änderungen im Linienverkehr.

Abstimmung mit den Regionalverkehr Gera-Land (RVG)

„Vor allem für die Anbindung an die Zugstrecke Gera-Leipzig wird der Fahrplanwechsel am Sonntag Verbesserungen mit sich bringen.“ Darüber informiert der Geschäftsführer der JES Verkehrsgesellschaft Andreas Möller. Mit Busverbindungen auf der Linie 450/451 im Stundentakt von Eisenberg nach Crossen hat es seit einigen Jahren schon eine funktionierende Anbindung in Richtung Leipzig gegeben. Die soll sich jetzt auch für Reisende, die mit dem Zug in Crossen ankommen und mit dem Bus weiterfahren wollen, verbessern. Grundlage dafür sei die Abstimmung mit dem Regionalverkehr Gera-Land (RVG) auf der Linie 203 zwischen Eisenberg und Gera, erklärt Möller. Mit dem Fahrplanwechsel wird es montags bis freitags einen 30-Minuten-Takt zum und ab Bahnhof Crossen mit verbessertem Umstieg zum Eisenbahnverkehr geben.

Bessere Busverbindung zwischen Heideland und Jena

Besser an die Busverbindung nach Jena wird ab Sonntag das Heideland angebunden sein. Das Busangebot auf der Linie 452 zwischen Eisenberg und Kleinhelmsdorf werde über den Tag rhythmisiert mit passenden Anschlüssen zur Linie 410 von und nach Jena. Die bisherigen Fahrten der Linie 453, die ebenfalls Ortschaften im Heideland bedient haben, werden in das Angebot der Linie 452 integriert.

Die JES-Bus-Linie 470 zwischen Eisenberg – Hermsdorf – Stadtroda verkehrt künftig montags bis freitags im Zwei-Stunden-Takt zwischen Hermsdorf und Stadtroda jeweils mit Anschluss von und zu den Zügen. Zwischen Hermsdorf und Eisenberg verkehrt die Linie 460. Samstags und an Sonn- und Feiertagen bedient die Linie 470 weiterhin den Abschnitt Eisenberg – Hermsdorf.

Im Stadtverkehr Jena gibt es auf einzelnen Bus- und Straßenbahnlinien kleine Änderungen bei den Abfahrtszeiten. Hier werden die Fahrpläne an die tatsächlichen Fahrzeiten angepasst, um die Pünktlichkeit zu verbessern. Die Änderungen bewegen sich im Minutenbereich und betreffen die Straßenbahn-Linien 1 und 4 sowie die Stadtbus-Linien 10, 11 und 12. Die Regionalbus-Linien 410 und 411 halten künftig auch an der Haltestelle Jena Universität. Die Regionalbus-Linien 420 und 422 bedienen zusätzlich Jena Saalbahnhof und die Haltestellen im Jenaer Wohngebiet Himmelreich.

Ziel: Gemeinsames Nahverkehrsunternehmen

Um den öffentlichen Personennahverkehr künftig weiter zu verbessern, werden die beiden jeweils von Andreas Möller als Geschäftsführer geleiteten Nahverkehrsbetriebe im Saale-Holzland-Kreis und in Jena enger zusammenarbeiten. Am Mittwochabend hat der Kreistag per Beschluss den Landrat Andreas Heller (CDU) beauftragt, eine entsprechende „Absichtserklärung zur Vertiefung der gesellschaftsrechtlichen Zusammenarbeit der Unternehmen“ zu unterzeichnen. Bereits in der Vorwoche hatte der Jenaer Stadtrat beschlossen, dass Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) diese Absichtserklärung unterzeichnen solle. Ziel ist eine mögliche Verschmelzung beider Nahverkehrsunternehmen. Spätestens 2021 könnte das Unternehmen mit neuem Namen offiziell an den Start gehen.