Besuch in Hermsdorf: Er reiste durch die sibirische Arktis auf dem Fahrrad

Hermsdorf Mit seinem Fahrrad reiste Richard Löwenherz durch die sibirische Arktis. Nun kommt er erstmals nach Hermsdorf, um von seiner Reise zu berichten.

In eine Welt aus Eis und Schnee hat sich Richard Löwenherz begeben, als er 2017 mit dem Fahrrad durch die sibirische Wildnis reiste. Am Freitag, 26. Januar, 18.30 Uhr, spricht er nun im Stadthaus Hermsdorf über seine Erlebnisse im Norden. Während der Corona-Pandemie hat Löwenherz die Zeit genutzt, um das Buch „Eis. Abenteuer. Einsamkeit - Mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis“ zu schreiben, mittlerweile hat er bereits sein zweites Buch veröffentlicht. Wie der Meteorologe Löwenherz, der ursprünglich aus der Niederlausitz stammt, zum Reisen gekommen ist? „Ich habe in der Abi-Zeit erstmals eine längere Fahrradtour mit Gepäck gemacht“, erinnert sich Löwenherz. Damals, in Schweden, habe er Blut geleckt. Immer wieder zieht es ihn auf seinen Reisen in weitläufige und einsame Gegenden. Oftmals, aber nicht immer, sei er allein unterwegs. „Mir geht es um ein intensives Eintauchen in eine fremde Welt. Und das kann ich allein sehr gut“, berichtet Richard Löwenherz.

Camp auf dem gefrorenen Polarmeer. Foto: Richard Löwenherz

Wie er sich auf seine Reise in die sibirische Arktis vorbereitet habe? Da er schon häufiger mit dem Fahrrad im Winter unterwegs gewesen sei, wisse er grundsätzlich, worauf es ankommt. „Es sind viele logistische und mentale Vorbereitungen“, sagt er. Trainiert habe er aber nicht extra für die Tour, fügt er lachend hinzu. Als Fahrrad habe er übrigens ein sogenanntes „Fatbike“ gewählt, also ein Fahrrad mit besonders dicken Reifen. „Die Bedingungen sind manchmal schlecht, weil zum Beispiel keine Fahrspuren da sind“, sagt Löwenherz. Breite Reifen seien in solchen Situationen von Vorteil.

Seine Reiseberichte untermauere er unter anderem mit besonders stimmungsvollen Bildern, wie zum Beispiel Aufnahmen von Polarlichtern. „Die ganze Reise war faszinierend“, sagt Löwenherz und spricht von gefrorenen Flüssen, Seen und dem gefrorenen arktischen Ozean, auf dem er etliche Kilometer zurücklegte. „Wer möchte, kann mit mir ins Gespräch kommen, mich kennenlernen und Fragen stellen“, sagt er mit Blick auf die Veranstaltung in Hermsdorf.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 13 Euro im Kulturbüro im Stadthaus Hermsdorf erhältlich. Öffnungszeiten: Montag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag, 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15.30 Uhr, Donnerstag, 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17.30 Uhr, Freitag, 9 bis 12 Uhr. Telefon: 036601/57 770