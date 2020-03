Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besuchsverbot in Pflegeheimen

„Ab sofort gilt in unseren Pflegeheimen ein Besuchsverbot.“ Das hat Angelika Müller von der Arbeiterwohlfahrt im Saale-Holzland-Kreis am Samstag mitgeteilt. Das Verbot wurde erlassen wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie und um die alten und auch kranken Bewohner zu schützen. Es gilt sowohl für das neue Pflegeheim im Sozialzentrum in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg wie auch für die Seniorenresidenz in Camburg. Angehörige, gesetzliche Betreuer wie auch Vorsorgeberechtigte haben damit bis auf Weiteres keinen Zutritt.

Bereits am Freitag war für das Caritas-Pflegeheim Bethesda in Eisenberg der Besucherverkehr eingeschränkt worden.