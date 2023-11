In Eisenberg hatte eine Mieterin einen ungebetenen Gast zu verkraften. (Symbolbild)

Betrunkener schmeißt in Eisenberg Wohnungsfenster ein und bedient sich am Kühlschrank

Eisenberg. Einen äußerst ungebetenen Gast hatte am Donnerstagabend eine Mieterin in Eisenberg zu Besuch. Ein Betrunkener schlug die Scheibe ihrer Wohnung ein und bediente sich anschließend am Kühlschrank.

Volltrunken und offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne suchte am Donnerstagabend ein 56-Jähriger nach einer Bleibe. Kurzentschlossen habe der Mann eine Wohnung in der Wiesenstraße auserkoren, wie die Polizei in einer Meldung schreibt.

Der Mann schmiss mit einem Stein das Fenster ein und bediente sich am Kühlschrank. Er habe sich ein ganzes Mahl zubereitet. Allerdings bemerkte die Mieterin der Wohnung den Eindringling und alarmierte die Polizei. Der 56-Jährige musste sich daraufhin eine andere Bleibe suchen und erhielt eine Anzeige.

