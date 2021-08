Beim"Abend für Orge" im Am-Vieh-Theater Beulbar in Erinnerung an den verstorbenen Gründer und Musiker Orge Zurawski wurde auch die Holzskulptur zu seinen Ehren präsentiert. Unterm Apfelbaum verfolgte diese – mit Weinglas in der Hand – stellvertretend das Gedenk-Konzert.