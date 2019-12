Landrat Andreas Heller mit der Fahne des Saale-Holzland-Kreises vor dem Schloss Christiansburg in Eisenberg, dem Sitz der Kreisverwaltung.

Bezahlt wird wie gewohnt ans Landratsamt des Saale-Holzlandes

Die Einführung des eGouvernments, also der elektronischen Verwaltung im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises sorgt offenbar bei einigen Bürgern für Verwirrung. Auf sämtlichen Schreiben der Kreisverwaltung, also auch auf Bescheiden und Rechnungen, stehen jetzt in der Fußzeile unter den Informationen zur Bankverbindung des Landkreises auch die Angaben für elektronische Rechnungen.

„Allerdings bedeuten diese Informationen nicht, dass Bürger oder Firmen über diesen Portalzugriff Rechnungen, die ihnen das Landratsamt gestellt hat, bezahlen können“, heißt es deshalb zur Erläuterung aus dem Landratsamt. Wer Geld an den Landkreis zu bezahlen hat, um etwa Gebühren zu begleichen, müsse nach wie vor vorerst für die Online-Bezahlung die angegebene Bankverbindung nutzen. Die Angaben für das e-Rechnungsportal seien für diejenigen gedacht, die dem Landkreis eine Rechnung stellen, etwa Handwerksfirmen für beauftragte und erledigte Aufträge. Die Rechnungsersteller müssen sich dafür auf dem zentralen Rechnungseingangsportal https://xrechnung-bdr.de registriert haben und die Leitweg-ID des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreises (Leitweg-ID 1607 4000-001-77) anwählen. Dann können sie ihre elektronische Rechnung an das Landratsamt im strukturierten Format x-Rechnung hochladen oder per web-Anwendung auf dem Portal eingeben.

Elektronische Bezahlvorgänge (ePayment) sollen erst in der Zukunft in die elektronische Antragstellung integriert werden. Die Vorgänge, für die das möglich sein wird, werden im Onlineservice des Landratsamtes und über das zentrale Antragsportal Thüringen (ThAVEL) bei der Nutzung bekanntgegeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://verwaltung.thueringen.de