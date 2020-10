Biber legt Verkehr bei Schleifreisen lahm

Höchstwahrscheinlich ein Biber hat die Sperrung des Forstweges zwischen den Bockmühlenteichen in Schleifreisen verursacht. Sie war veranlasst worden, nachdem sich im Weg ein Loch gebildet hatte. Biber-Fachmann Marcus Orlamünder vom Nabu Thüringen sprach von einer Fluchtröhre, die der Biber vom Ufer bis unter einen Teil des Weges frei gegraben haben muss.

„Die Beschaffenheit der Röhre lässt keine andere Vermutung zu. Da muss der Biber gewesen sein“, sagte Orlamünder. Durch Regen und Feuchtigkeit kam es an dieser Stelle zu einem Einbruch und damit zu dem 20 Zentimeter tiefen Loch. Entdeckt hatte es eine Spaziergängerin. Die Frau informierte daraufhin die Familie des Eigentümers aus Schleifreisen. Vorsorglich wurden die beiden Zufahrten gesperrt.

Drei Tage später gab es einen Vor-Ort-Termin, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Vertreter des Ordnungsamtes Hermsdorf, der zuständige Revierförster sowie Vertreter vom Nabu Thüringen nahmen an der Besprechung teil.

Dass ein Biber im Bereich Bockmühlenteiche sein Revier hat, ist nicht neu. Seit 2018 fühlt er sich hier heimisch. Seit Anfang des Jahres lebt er nicht mehr allein. Es soll eine Familie geben mit zwei Biber-Jungtieren.

„Ich selbst habe die vier noch nicht gesehen. Wir haben aber Augenzeugen, die das bestätigen können“, sagte Orlamünder.

Zu den Augenzeugen gehört Jörg Förster aus Schleifeisen, der Eigentümer des Weges und der Teiche. „Biber sind nachtaktive Tiere. Wenn die Dämmerung einbricht, kann man die Tiere mit etwas Glück beobachten“, sagte Förster.

Als Eigentümer muss er den Schaden beheben, den die Nagetiere angerichtet haben. Er hofft auf finanzielle Unterstützung durch das Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs, das beim Thüringer Umweltministerium angesiedelt ist.

Eigentümer hofft auf Entschädigung

„Es gibt die Möglichkeit, dass die Eigentümer entschädigt werden für anfallende Arbeiten zur Beseitigung von Schäden durch Biber. Das Loch muss verfüllt werden. Die Einstiegsstelle am Ufer sollte man mit großen Steinen versehen“, sagte Orlamünder.

Biber werden in Thüringen seit 2013 gesehen. Der Fall in Schleifreisen genießt Seltenheitswert. „Ich kann mich nur noch an einen ähnlichen Fall vor fünf oder sechs Jahren erinnern. Das war die Ausnahme“, sagte Orlamünder.

Bis es Grünes Licht vom Kompetenzzentrum gibt, bleibt der Bereich gesperrt. Das wird nicht nur den zuständigen Revierförster Henry Kaiser freuen. Bekanntlich wird der Weg über den Pechofen in Richtung Schleifreisen und umgekehrt von vielen Autofahrern illegal als Abkürzung genommen. „Es gibt Zeiten, da rollt hier Auto an Auto vorbei. Da kommt man sich vor wie an der Autobahn“, sagte Kaiser.

Seine Bemühungen, die Schranke am Pechofen mit einem Schloss zu versehen, hat er aufgegeben. „Die Autofahrer sind so dreist, die schlagen das Schloss auf und fahren weiter.“ Dass die Stelle mit Schotter und Frostschutz wieder aufgefüllt wird und damit der Weg für Fahrradfahrer zugänglich ist, daran hat auch Sylvana Hapke vom Thüringer Tourismusverband ein Interesse. Der Weg durch den Zeitzgrund ist Bestandteil des Radfernweges „Thüringer Städtekette“.