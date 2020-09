Bienenbäume in der Jenaer Straße gepflanzt

Bürgermeister Michael Kieslich (rechts) und Landschafts- und Gartenbauer Uli Rosenkranz pflanzen einen Bienenbaum am Kreisverkehr in der Jenaer Straße in Eisenberg.

Nahe dem Kreisverkehr in der Jenaer Straße hat der Garten- und Landschaftsbauer Uli Rosenkranz am Mittwoch drei Bienenbäume als Lückenschluss in einer Reihe von Apfelbäumen gepflanzt. Einen an die vier Meter hohen Bienenbaum hat er gemeinsam mit Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) als Aktion der Stadt gesetzt. Zwei jüngere Bäume zu beiden Seiten daneben sind eine Spende der Stadtwerke Eisenberg für eine insektenfreundliche Stadt und die Aktion „100 Bienenbäume für Eisenberg“.