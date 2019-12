Christian Krause aus Jena stellt etwa 15 seiner Arbeiten in der Galerie am Steinweg aus. Der Fotograf spielt gerne mit den Möglichkeiten, die die digitale Fotografie bietet - dazu gehört auch das Verändern des Farbspektrums, wie bei dieser Ansicht aus Stadtroda.

Bilder von weit oben im Eisenberger Steinweg

Wenn Christian Krause aus Jena fotografiert, dann oft aus einer Höhe von bis zu 16 Metern. Auf seinem Kombi fährt der Fotograf ein Hochstativ spazieren, das ihm besondere Perspektiven ermöglicht. Einige seiner Arbeiten stellt er seit Dienstag und noch bis 14. Januar in der Galerie am Steinweg in Eisenberg aus. Dabei dürfte mancher Bewohner Jenas oder des Saale-Holzland-Kreises schon Werke Krauses in Händen oder an der Wand gehabt haben, ohne es so richtig wahrzunehmen.

Eine seiner Spezialitäten sind Panorama-Bilder, die er dank digitaler Technik in der Regel aus mehreren Bildern zusammensetzt, die von der gleichen Stelle aufgenommen werden. „So schafft man es zum Beispiel, dass sich mehrere Straßenbahnen auf einer Kreuzung befinden, die gar nicht gleichzeitig dort waren“, sagt er uns grinst. Wenn man etwa Fotos für einen Nahverkehrsbetrieb macht, dann will der Auftraggeber natürlich möglichst viele Fahrzeuge im Bild sehen.

Viele Bilder vom Am-Vieh-Theater aus dem Bürgeler Ortsteil Beulbar

Mit einer Drohne wäre das nicht so leicht möglich, denn die ist immer ein bisschen in Bewegung. „Und sie hat nur für 20 Minuten Sprit.“ So hängt dann zum Beispiel ein sechs Meter breites Panorama-Bild von ihm im Leipziger Flughafen. Verewigt hat sich Krause auch mit zahlreichen Bildern aus dem Am-Vieh-Theater im Bürgeler Ortsteil Beulbar und von dessen Gründer Georg Zurawski.

Ausliegen werden einige Kalender des Künstlers. Das Hochstativ spielt in der Ausstellung keine tragende Rolle. Stattdessen finden sich viele Fotos, die auf Aluminiumplatten gedruckt sind – in stark verfälschten Farben. So entstehen Effekte, die das Werk erst auf den zweiten Blick als Digitalfoto erkennen lassen. „Ich drehe gerne mal an den Farbreglern“, sagt Krause. Nicht jedes Bild sei reproduzierbar. „Denn ich weiß manchmal nicht mehr, wie die Einstellungen am Rechner waren, als ich das Foto bearbeitet habe.“ Auch sogenannte Kaffeemalerei findet sich unter den Werken, wobei ausschließlich Kaffee genutzt wird. Daher haben die Bilder eine deutlich Braunfärbung.

Die Ausstellung „Pixerell – ein Kreativler zwischen Fotografik, Hochstativ und Coffeerell. Retrospektive“ ist dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.