Blinde Zerstörungswut im Eisenberger Wald

Seien es herausgerissene Straßenleitpfosten, beschmierte Hausfassaden oder zerstörte Einrichtungen im öffentlichen Raum, immer wieder kommt es auch in der Umgebung von Eisenberg und dem Stadtgebiet selbst zu Vorfällen blinder Zerstörungswut. Häufig werden entsprechende Meldungen mit einer Portion Verärgerung wahrgenommen, letztlich aber mit einem Schulterzucken hingenommen. Was kann man schon machen?

Als allerdings ein Eisenberger am Samstag in einem Waldstück in Eisenberg einen zerstörten Wegweiser vorfand, wollte er es nicht dabei belassen und sein Unverständnis gegenüber solch chaotischem Verhalten öffentlich kundtun.

„Leider wieder ein trauriges Beispiel für sinnlosen Vandalismus in Eisenberg“, schreibt Marcus Prüfer in die öffentliche Facebook-Gruppe „Wir für Eisenberg… Meinungen, Diskussionen“. Darunter hat er ein Bild des betroffenen Wegweisers gestellt. Fotografiert hat er das Ganze im Tannecker Forst zwischen Eisenberger Tierheim und Waldklinik.

Auch ein Blechschild wurde verbogen. Foto: Marcus Prüfer

An dem Pfosten fehlen nicht nur zwei heruntergerissene Richtungspfeile für Wanderer. Eines von zwei dort montierten Blechschildern, die den Verlauf des Radweges markieren, ist stark verbogen worden, als hätten die Randalierer versucht, dieses ebenfalls abzureißen.

Halbstarke, Taugenichtse, Knalltüten

„Das waren sicher Halbstarke“, vermutet der Eisenberger am Montag gegenüber dieser Zeitung. Damit ist er nicht allein. Unter dem Beitrag kommentierten verärgerte Nutzer in eine ähnliche Richtung: Von „Taugenichtsen“ ist da etwa die Rede oder von „Knalltüten“, denen es an Erziehung mangelt.

Manchem entgleitet die Sprache gar etwas ins Ruppige, aber es gibt auch Nutzer, die darauf hinweisen, dass man gar nicht wisse, wer der oder die Täter waren. Es gleich Jugendlichen in die Schuhe zu schieben, dafür fehle zumindest vorerst noch die Faktengrundlage, heißt es da.

„Das soll keine Rechtfertigung für Vandalismus sein – ich kritisiere nur das Schubladendenken, wer diese ‘Taugenichtse’ sind“, fügt der Nutzer erläuternd an.