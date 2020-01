Blumen und eine Kerze an den Stolpersteinen am Großen Brühl in Eisenberg.

Blumen niedergelegt an Stolpersteinen

Blumen und eine Kerze an den Stolpersteinen am Großen Brühl in Eisenberg. Die Stolpersteine im Pflaster der historischen Altstadt erinnern an die Familien May aus Eisenberg, die zu den Opfern des Holocausts unter dem Nazi-Regime gehörte.

Anlässlich des weltweiten Gedenkens in diesem Jahr an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren haben Mitglieder der SPD in Eisenberg und der Jusos aus dem Saale-Holzland-Kreis an den Stolpersteinen Rosen niedergelegt und die Kerze aufgestellt.

„Hinzuschauen und sich den Faschisten in den Weg zu stellen, dazu sollten wir uns alle verpflichtet fühlen“, sagt dazu der junge Sozialdemokrat Moritz Kalthoff.