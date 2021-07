BMW rutscht von A9 bei Bad Klosterlausnitz

Auf nasser Fahrbahn kam am Sonntagabend auf der Autobahn 9 bei Bad Klosterlausnitz dieser BMW von der Straße ab.

Bad Klosterlausnitz. Ein BMW ist wegen Aquaplaning bei Bad Klosterlausnitz von der Autobahn abgekommen.

Auf der Autobahn 9 ist es am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein BMW-Fahrer verlor zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausniz und Eisenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Laut Autobahnpolizei war nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning die Ursache. In der weiteren Folge kollidierte der BMW mit der mittleren Betonleitwand, schleuderte nach rechts und überfuhr einen Wildschutzzaun. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.