Jenaer pachtet bisher geschlossene Gaststätte in Hermsdorf

Wenn es in Zeiten von Corona einen Preis für mutige Unternehmensentscheidungen gebe, hätte Roy Bode (42) aus Jena gute Chancen. Er wird ab dem 1. April neuer Pächter der Kohlrabischänke in der Kleingartenanlage „Schillerstraße“ in Hermsdorf. „Ich weiß, dass es sicher bessere Zeitpunkte gibt, als jetzt, für die Eröffnung einer Gastronomie.“

Doch Bode glaubt nicht nur an sein Konzept, er glaubt auch an die Strahlkraft der Kohlrabischänke. Denn der 42-Jähige ist in der Gaststätte nicht ganz neu. Vor einem Jahr hatte der damals 26-jährige Jan Lothring aus Triptis die Kohlrabischänke als Pächter übernommen. Roy Bode arbeitete schon mit, allerdings als Koch – und nicht als Pächter. Zum 31. März 2020 scheidet Lothring aus dem Pachtverhältnis mit der Kleingartenanlage aus. Bode übernimmt.

Roy Bode ist ab dem 1. April neuer Pächter der Kohlrabischänke in Hermsdorf. Foto: Jens Henning

Und der Mann hat sich in den knapp elf Monaten nicht nur einen Namen gemacht wegen eines auffälliges Haarschnittes, er hat mit seinen Kochkünsten überzeugt. Er hat auf die Thüringer Küche gesetzt. Seine Schnitzelkarte wurde stark nachgefragt. „Wir haben in diesem einen Jahr viel Kraft und Zeit in die Kohlrabischänke gesetzt. Es wäre fatal, wenn ich mich jetzt vom Acker machen würde. Dann wäre das Jahr umsonst gewesen. Deshalb habe ich den Schritt gewagt und bin jetzt nicht nur der Koch, sondern auch der Pächter. Dass es bessere Zeiten gibt für eine Geschäftseröffnung, muss ich sicherlich niemanden erzählen. Überall sind die Gaststätten geschlossen und ich wage jetzt diesen Schritt in die Selbstständigkeit.“

Zweites Standbein als Absicherung ist in der Corona-Krise eher wackelig

Die Corona-Krise hat Roy Bode doppelt hart getroffen. „Ich habe ja noch meinen Streetfood-Wagen, mit meinem Röstkloß. Für die ersten zwei, drei Monate war ich bei fünf größeren Veranstaltungen vertraglich gebunden. Die fallen jetzt auch alle weg. Die sind alle gestrichen worden. Der Röstkloß war und ist eine gute Ergänzung. Allein von der Kohlrabischänke könnte ich nicht leben.“

Was im Moment bleibt, ist sein Lieferservice von Donnerstag bis Montag jeweils von 17 bis 21 Uhr. Am Sonntag setzt er zusätzlich auf die Mittags-Kundschaft. Da kann man auch zwischen 11 und 14 Uhr bestellen. „Es läuft langsam an. Es muss sich noch mehr herumsprechen, dass man bei uns das Essen entweder persönlich abholen kann oder dass wir ausliefern.“

Werbung ist das A und O. Dass die Kohlrabischänke seit gut einem Jahr wieder geöffnet hat, sei noch nicht bis in den letzten Haushalt in Hermsdorf durchgedrungen. „Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten viele überraschte Gesichter gesehen, die gar nicht wussten, dass hier wieder geöffnet ist“, sagte Bode.

Bode will den Ruf der Kohlrabischänke wieder aufpolieren

Dass der Standort und auch die Einrichtung Potential haben, davon ist der Geschäftsmann überzeugt. „Die Kohlrabischänke könnte bestimmt viele Geschichten erzählen. Mir haben Kunden erzählt, dass sie hier schon ihre Jugendweihe gefeiert haben. Und heute sind die Leute knapp 50 Jahre alt. Das zeigt, dass die Kohlrabischänke einen Kultstatus besitzt. An mir liegt es, diesen Ruf wieder aufzupolieren und die Leute wieder für die Kohlrabischänke zu begeistern.“

Ein schnelles Corona-Ende sieht Roy Bode nicht. „Meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir wohl bis Ende Mai, Anfang Juni aushalten müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Situation nach Ostern schon entspannt hat.“

Beim Vorstand der Kleingartenanlage setzt man auf Roy Bode. „Wir drücken Herrn Bode die Daumen, gerade jetzt in der schweren Zeit“, sagte Michael Dörr. Der 51-Jährige ist seit Anfang März der neue Vereinsvorsitzende. Er tritt die Nachfolge von Maritta Byhan an. Sie führte zehn Jahre lang mit großem Engagement die Geschäfte des Vereins. Dörr gehörte bisher zum erweiterten Vorstand. Seit gut anderthalb Jahren war er in die Amtsgeschäfte involviert. „So einen Posten kann man nicht von heute auf morgen übernehmen. Ich weiß, was mich in den nächsten vier Jahren erwartet“, sagte Dörr.