Bodenständiger Hotelier aus Eisenberg mit Weltblick

Hotelier Jost Samorski im Innenhof seines Hotels in Eisenberg. Das Podest mit Sitzgruppe unter einem alten Baum hat er während der Corona-Zwangspause gebaut.

Eisenberg. Seit zehn Jahren baut Jost Samorski an seinem Hotel in der denkmalgeschützten Altstadt. Auch die Corona-Zwangspause hat er für Neues genutzt.

Für Jost Samorski ist sein Hotel am Mohrenbrunnen in Eisenberg eine unendliche Geschichte. Um genau zu sein: Eine schier unendliche Baugeschichte mitten in der denkmalgeschützten Altstadt der Kreisstadt.