„Böblinger Modell“ auch für das Saale-Holzland denkbar

Das am Donnerstag eröffnete Corona-Testzentrum im Papst-Saal in Eisenberg haben viele Bürger genutzt. Sybill Przegendza befürwortet die Einrichtung eines Netzes von Testzentren im Saale-Holzland, damit die Rückkehr aus dem Lockdown in die Normalität erleichtert wird.